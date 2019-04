IL MOLO ROSSO/ Anticipazioni terza puntata 17 aprile: il traffico di denaro di Oscar

IL MOLO ROSSO, ANTICIPAZIONI 17 APRILE 2019

Comincia a entrare nel vivo la serie tv Il molo rosso, in onda su Rai 2. La terza puntata andrà in onda il 17 aprile e le prime anticipazioni dicono che sembra esserci una svolta importante in arrivo. Alejandra, infatti, sembra aver capito che Vincent, il barcaiolo che si vede con Veronica, gestiva qualche affare con Oscar. Alla fine della seconda puntata un flashback ci ha poi mostrato l’uomo a Santo Domingo con un ingente quantità di denaro contante. Non è quindi da escludere che la Leyva avesse avuto un’intuizione giusta quando aveva notato degli anomali movimenti di denaro gestiti dal marito che avevano a che fare con dei paradisi fiscali. L’uomo potrebbe essere stato quindi coinvolto in un’attività di riciclaggio di denaro che riguardava però anche altre persone all’Albufera.

L’INTUIZIONE DI CONRADO

Ma non è tutto, perché il tenente Conrado comincerà a mettere in dubbio il fatto che Oscar si sia suicidato. In effetti Alejandra gli aveva parlato del fatto che il marito, proprio prima di morire, le aveva fatto spedire dei fiori a casa, parlando anche della voglia di festeggiare la vendita del grattacielo con un viaggio a Parigi per andare a sentire un concerto dei Rolling Stones. Se una persona si vuole suicidare, è il ragionamento del poliziotto, non compra dei biglietti per un concerto poco prima di farla finita. Intanto Alejandra deve fare i conti con il viaggio di Veronica a Valencia, desiderosa di incontrare la moglie di Oscar. Fortunatamente per lei, Katia accetterà alla fine di aiutarla e di sostituirsi a lei: del resto l’uomo non le aveva mai mostrato una foto della moglie.

