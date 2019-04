Ivana Spagna e la vita dopo la morte/ “Vedo presenze e faccio sogni premonitori”

Ivana Spagna a “La Vita in Diretta” per parlare di voci dall’aldilà. «Io ho vissuto dei fatti straordinari, tutti documentati con testimonianze. Io ci credo, per cose che sono successe a me. Mi succedono cose diverse», ha raccontato la cantante a Tiberio Timperi. Quando il conduttore le ha chiesto di fare qualche esempio, ha aggiunto: «In sogno incontro i miei cari, defunti, che mi annunciano cose che succederanno e poi avvengono». Una volta, ad esempio, sognò il padre che gli diceva di essere felice perché i suoi amici andavano a trovarlo. Fece il nome di un persona che la settimana dopo è morta. «Mi è capitato di vedere delle presenze, ma in questo caso non riesco a comunicare». In un’altra occasione ha sognato la nonna con una bambina: il giorno dopo ha incontrato i genitori della piccola prima di un suo concerto. «Quando l’ho descritta alla madre, la signora è scoppiata in lacrime e ha tirato fuori una foto che era uguale». Tutti questi episodi spingono Ivana Spagna a ritenere di poter allacciare un contatto con l’aldilà.

IVANA SPAGNA E LA VITA DOPO LA MORTE

C’è però un vero e proprio mercato dell’occulto: il Codacons parla di un giro d’affari da 8 miliardi, con 30mila consulti al giorno. «Ma quella è un’altra cosa», spiega Ivana Spagna. «Io incontro i miei in sogno e mi avvisano di cose… Quando qualcuno muore arriva sempre un familiare a prenderlo. Prima che morisse mio padre, mi arrivò mia nonna in sogno che rideva. Io pensavo in una bella notizia, invece è morto il giorno dopo. Sognai mio padre sorridente, il giorno dopo è morta mia madre. Ma ce ne sono tante di queste testimonianze. A volte i sogni sono viaggi astrali», ha spiegato la cantante a “La Vita in Diretta”. Non è la prima volta che Ivana Spagna parla delle sue testimonianze con l’aldilà, anzi su questo “Le Iene” hanno organizzato uno scherzo tempo fa di cui è stata vittima appunto la cantante che oggi a “La Vita in Diretta” su Raiuno ha aggiunto altri retroscena alla sua testimonianza.

