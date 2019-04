Jessica Mazzoli attacca Morgan/ “Quando ero incinta è sparito” (Grande Fratello 2019)

Jessica Mazzoli è pronta a farsi conoscere davvero dal pubblico mettendosi totalmente a nudo nella casa del Grande Fratello 2019 dove ha cominciato a raccontare ai propri coinquilini la sua storia. Dopo aver svelato di avere una bambina di sei anni che è rimasta con la nonna durante la sua assenza, Jessica ha parlato della sua storia d’amore con Morgan per il quale ha sofferto tantissimo. Jessica, infatti, ha svelato i dettagli di un rapporto che, anche durante la gravidanza, ha avuto diversi probemi. “ Sono rimasta incinta poco dopo il nostro fidanzamento. ui aveva già una figia, ma ne voleva un altro” – ha raccontato Jessica Mazzoli svelando di essere rimasta incinta dopo poco più di tre mesi. Durante la gravidanza, però, sono nate le prime incomprensioni: “Lui è sparito per due settimane mentre ero incinta. Ci sono dei momenti che non puoi dimenticare”, ha concluso.

JESSICA MAZZOLI PIANGE PER LA FIGLIA LARA

Lara, la bambina nata dal suo amore con Morgan, è la parte più bella e importante della vita di Jessica Mazzoli che, nella casa del Grande Fratello 2019, pur stando bene e avendo voluto con tutta se stessa quell’esperienza, è scoppiata a piangere sentendo la mancanza di sua figlia. “Io e lei dormiamo nello stesso letto. Alla fine ho buttato il letto matrimoniale che occupava solo spazio e ho preso il letto ad una piazza e mezza perchè alla fine dormiamo attaccate” – spiega Jessica mentre si asciuga le lacrime – “mi manca”, aggiunge. Consolata dai suoi coinquikini, Jessica sta continuando a raccontare tutta la sua storia e al sua vita da mamma single. Jessica, dunque, non rinnega il suo passato avendo avuto da Morgan che “ho amato tantissimo”, il regalo più bello. Finora, Marco Castoldi non ha ancora replicato all’ex compagna. Lo farà nelle prossime ore?

