Jimmy Fallon/ Alessandro Cattelan? “La versione italiana di me stesso” (EPCC)

Un mix di comicità e talento: Jimmy Fallon non ha bisogno di presentazioni e soprattutto non occorre specificare che è uno dei presentatori mondiali più in vista degli ultimi anni. Amato in America ed in tanti Paesi del mondo, il suo modo di condurre i suoi Late Show ha fatto la storia del format televisivo. Ed è arrivato il momento che Fallon consolidi la propria popolarità anche in Italia, dove è rinomato per le sue interviste divertenti con vip del mondo della musica, del cinema e della serialità. Jimmy Fallon sarà uno dei primi protagonisti di E poi c’è Cattelan, di ritorno su Sky Uno per la prima puntata della nuova edizione, prevista per oggi, giovedì 11 aprile 2019. I due presentatori si sono incontrati a New York per un’intervista esclusiva quanto unica nel suo genere: che cosa avrà rivelato lo showman sulla sua vita e carriera? Imitatore, conduttore e ora anche modello, Fallon si è trasformato di recente anche in modello per il noto brand Calvin Klein. Sintomo che l’icona del piccolo schermo abbia raggiunto lo scalino successivo della propria fiorente carriera. 39 anni ancora da compiere, il conduttore ama giocare con i suoi ospiti e mostrare il volto inedito di tanti volti noti agli spettatori. “Quando parlano in tv tendono a ripetere sempre le stesse cose“, dice degli sportivi, come ricorda La Repubblica. E invece anche gli atleti, così seri e concentrati sui propri traguardi, possono regalare diverse sorprese inaspettate.

Alessandro Cattelan intervista Jimmy Fallon

Il divertimento è assicurato quando si parla di Jimmy Fallon, che presto vedremo sul piccolo schermo italiano. Seguito anche dai fan del nostro Paese, lo showman è stato spesso protagonista di spoiler inaspettati sulle serie tv più amate in tutto il mondo. Basti pensare all’incontro recente con Maisie Williams nel suo The Tonight Show ed alla rivelazione dell’attrice su un particolare che vedremo in Game of Thrones 8. Non faremo spoiler, ci mancherebbe, ma è interessante come Fallon sia riuscito, spingendo i dovuti tasti, a provocare un effetto così dirompente. Sappiamo dalle dichiarazioni social di Alessandro Cattelan che l’intervista che Fallon ha rilasciato al noto conduttore è più che esplosiva. “Il mio vocabolario inglese non è abbastanza approfondito perché possa spiegare a parole quanto sia grato del tempo e dell’energia che mi hai regalato“, scrive in lingua. La foto, pubblicata la settimana scorsa su Instagram, ritrae i due presentatori uno di fronte all’altro, in una posa plastica destinata a rimanere nella storia della tv italiana. Clicca qui per guardare la foto di Jimmy Fallon e Alessandro Cattelan. Anche Jimmy Fallon ha voluto ringraziare il conduttore italiano per la bella intervista: “Mi sono imbattuto nella versione italiana di me stesso e abbiamo fatto una bella chiacchierata”, ha scritto su Instagram. Un bel riconoscimento per Cattelan.

