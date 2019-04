Katherine Kelly Lang/ “Beautiful non mi ha ancora stancata, Ridge è un ottimo amico”

Katherine Kelly Lang, nota attrice americana da tutti conosciuta come Brooke di Beautiful, è stata ospite stamane presso gli studi di “Storie Italiane” su Rai Uno. La 58enne statunitense, molto amata in Italia proprio per il suo ruolo in quella che è una delle soap opera più longeve della storia, è fidanzata con Dominque Zoida, un uomo di 16 anni più giovane di lei, ma questo non sembra affatto essere un problema per i due: «Facciamo una buona squadra, lavoriamo assieme, siamo sempre assieme, ci piace passare tempo con la famiglia, ci piace viaggiare e ci divertiamo, la differenza d’età non è affatto un problema, non badiamo alle voci». La conduttrice, Eleonora Daniele, chiede quindi a Katherine come faccia a rimanere così in forma, nonostante l’età che avanza: «Ho fatto per tutta la vita sport – risponde – ed ora lo faccio ancora, corro a piedi e in bicicletta, e partecipo al triathlon».

KATHERINE KELLY LANG A STORIE ITALIANE

In studio passano quindi le immagini di un’ospitata in Rai di Katherine con Ronn Moss (Ridge): «E’ una brava persona – afferma “Brooke” – ottimi amici, abbiamo lavorato assieme e sul set ci siamo innamorati, sposati, presi, lasciati. Stancata di Beautiful? Bhe lo show deve continuare». E Katherine Kelly Lang sarà da quest’oggi anche nei grandi schermi, visto che in queste ore esce nelle sale “Dagli occhi dell’amore”, con Alex Belli e Andrea Montovoli: “È’ stata una grande esperienza – spiega Alex Belli, ex fidanzato di Mila Suarez, impegnata attualmente nel Grande Fratello – ho imparato moltissimo da Katherine. Il film è molto interessante perché nella prima parte si racconta la storia raccontata dagli occhi dell’amore appunto, e nell’altra metà del film vedi invece la realtà dal punto di vista degli amici, punti di vista diversi». Katherine ha concluso con un pensiero sull’amore: “L’amore non è solo quello nei confronti del partner, ma anche verso la vita, il mondo, l’ambiente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA