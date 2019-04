Kikò Nalli/ Grande Fratello 16: Tina Cipollari? Ecco perché è finita, il reale motivo

Kikò Nalli da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello 16, nonostante i pochissimi giorni, sta già creando dinamiche interessanti apprezzate dal pubblico. I suoi continui pensieri a favore dell’adozione per le coppie omosessuali e il rispetto totale per le donne, stanno ammaliando il pubblico, rendendo – attualmente – uno dei personaggi più apprezzati di questa nuova edizione partita lo scorso lunedì sera. In queste ore, il parrucchiere ha spiegato anche per quale motivo è finito il suo matrimonio con Tina Cipollari, durato quindici anni. La coppia inoltre, dalla loro lunga unione ha messo al mondo tre figli. Kikò, ha raccontato di avere moltissimo rispetto per Tina ecco perché, la loro relazione non è sicuramente terminata per delle ipotetiche corna oppure per delle mancanze da parte di entrambi. L’opinionista di Barbara d’Urso, ha raccontato che il matrimonio con il passare degli anni, ha perso l’amore e la passione. Il loro sentimento però, si è trasformato in amicizia e affetto e lui, difenderà sempre la madre dei suoi figli. A tal proposito ha raccontato anche un particolare molto interessante.

Grande Fratello 16: Kikò Nalli, ecco perché è finita con Tina Cipollari

Tina Cipollari e Kikò Nalli, hanno interrotto la loro relazione d’amore perché la passione era svanita. “Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”, ha svelato il parrucchiere nella Casa del Grande Fratello 16. Poi Kikò ha anche raccontato come funziona con i loro tre figli maschi di 16, 12 e 11 anni. “I bambini stanno una settimana con me e una con lei. Noi avevamo una casa e adesso ci alterniamo. Una settimana in quella casa ci sta Tina e la settimana dopo arrivo io e lei esce. I bimbi stanno fermi, io e lei abbiamo la valigia in mano. Loro devono avere la stabilità, la loro Playstation i loro amici”. Poi Nalli, ha raccontato anche un particolare episodio: “L’anno scorso sono entrate due signore nel mio salone. Si siedono e dopo un po’ fanno ‘finalmente ti sei lasciato’. Io rispondo ‘in che senso?’. Queste mi dicono ‘Hai fatto bene a lasciare quella’. Quando mi ha detto ‘con quella’, avevano i capelli bagnati e le ho cacciate lo stesso dal mio salone. ‘Dovete uscire dal mio salone, immediatamente’. Una persona che parla male della madre dei miei figli, di una donna che ho amato, non entra in casa mia. Io sono straconvinto che se uno parla male di me alla mia ex moglie, lei fa la stessa cosa. Perché il volersi bene non finisce. Con una donna con cui hai condiviso pianti, sorrisi, figli, il letto, ma come fai a non volerle più bene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA