Klaudia/ Uomini e Donne: la rabbia per Andrea, tronista nel caos (Trono Classico)

La puntata del trono classico di Uomini e Donne, ha visto trionfare l’amore. Ed infatti, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, hanno avuto il loro momento unico, con tanto di petali caduti attorno a loro, per sancire il loro amore. Come andrà per gli altri protagonisti? Klaudia per esempio, sta cercando di rubare il cuore ad Andrea Zelletta, nuovo tronista della seconda parte del programma. Proprio lui però, ha notevoli dubbi, diviso anche tra Natalia, Giorgia e Muriel (anche se la terza sta per abbandonare il programma come vedrete proprio a breve…). Come potranno procedere le future dinamiche? E mentre Andrea e Teresa sono ufficialmente una coppia, qualcun altro sogna di poterli “imitare”. Proprio la ragazza, digerisce male gli avvicinamenti del tronista con le altre corteggiatrici, anche se Andrea riesce sempre ad offrirle una quantità industriale di emozioni da portare a casa, una volta finita la puntata.

Klaudia si arrabbia con Andrea: ecco perché

Klaudia, nonostante la giovane età, possiede già un caratterino interessante che ha fatto breccia nel cuore di Andrea Zelletta. Nonostante questo, è inutile nascondere che il tronista del trono classico di Uomini e Donne, si trovi nella confusione più totale. Negli attuali appuntamenti, deciderà di uscire in esterna solamente con Giorgia. Entrambi si piacciono e le cose vanno bene ma proprio nel corso dell’incontro, Natalia ha chiesto alla redazione di poterlo incontrare. Il tronista quindi, per potersi confrontare immediatamente con la Paragoni, dovrebbe interrompere l’uscita con Giorgia, generando malumori e quindi lascia perdere. Una volta in studio però, Zelletta deve vedersela con la stessa Natalia ma anche con Muriel e proprio Klaudia che in ogni modo, sta cercando di conquistarlo. Come andrà a finire? Andrea deciderà quale strada prendere oppure il suo cuore tormentato lo farà entrare nuovamente in crisi? Alla scelta finale ormai mancano pochi giorni, vedremo se deciderà di concretizzarla al più presto o se di contro, ci regalerà qualche decisione choc.

