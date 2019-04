Le Grand Bal/ Video: l’emozionante doc di Laetitia Carton dal 2 maggio al cinema

Le Grand Bal arriva finalmente in Italia: l’emozionante documentario di Laetitia Carton al cinema dal 2 maggio 2019. Una delle opere più interessanti della stagione cinematografica giunge sul grande schermo anche nel nostro Paese dopo aver raccolto ampi consensi in giro per il mondo: presentato alla 71° edizione del Festival di Cannes, l’opera della regista francese è stata in lizza per il miglior documentario ai Cesar, i cosiddetti Oscar francesi. Una pellicola che coniuga danza ed emozioni, raccontando la magica esperienza che lega migliaia di persone di ogni età e provenienza che ogni anni, tutti gli anni, si ritrovano per sette giorni e otto notti di ballo, musica e risate nella campagna francese. Tradizione e modernità si mescolano, con la grazia del ritmo che supera ogni fatica fisica e la gioia pura della danza abbatte le barriere.

IL TRAILER DE LE GRAND BAL DI LAETITIA CARTON

Laetitia Carton (La Pieuvre, Edmond, un portrait de Baudoin, J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd) ha deciso di raccontare questa esperienza dopo aver preso parte in prima persona all’annuale evento transalpino: «Volevamo mostrare quanto sia diverso quando le persone osano finalmente toccare, quando vivono veramente in armonia e la vita pulsa», ha dichiarato in una recente intervista. Danza, musica, concerti ma anche rapporti interpersonali che nascono e si sviluppano grazie alla magia del ballo, senza alcun tipo di distinzione legata all’età o all’appartenenza sociale. Distribuito da Barz and Hippo con Folk Ambroeus, l’uscita della pellicola sarà accompagnata da una tournée di lancio curata dall’Associazione Folkambroeus nella quale musicisti e danzatori rivivranno con il pubblico le atmosfere del film con eventi di bal folk al termine delle proiezioni, come sottolinea 2righedue. Insomma, un appuntamento da non perdere: qui di seguito vi proponiamo il trailer dell’emozionante documentario diretto da Laetitia Carton:

LE GRAND BAL \\ trailer ufficiale italiano from barz and hippo on Vimeo.



