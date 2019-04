Maria Monsé e la figlia Perla/ Ramanzina della d’Urso: “Meglio se lasci lo studio”

Maria Monsé e Perla Maria tornano ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Nella nuova puntata si parla infatti di madri e figli che sfilano e vogliono sfondare nel mondo della moda o dello spettacolo e madre e figlia si palesano subito con un outfit molto particolare “L’abbiamo disegnato noi”, ammettono. Patrizia Groppelli parte però all’attacco: “Sono vestite da Sailor Moon e Creamy, da Pokemon sono vestite!” L’attenzione però torna su un aspetto per il quale la Monsé è stata più volte attaccata, ovvero la decisione di portare con sé in tv sua figlia. “Prima ho incontrato Maria Monsé nei camerini e devo dire che trovo assurda la presenza di una bambina dell’età di Perla. – sbotta Karina Cascella in studio – Anche perché in studio possono esserci anche delle disquisizioni che è meglio che tua figlia non ascolti. Trovo assurda questa cosa. C’è un tempo per tutto.”

Barbara d’Urso, ramanzina a Perla Maria: “Mi piacerebbe se…”

Patrizia Groppelli si accoda alla Cascella e, nello studio di Pomeriggio 5, ammette: “È una mossa astuta portare Perla qui in studio perché io magari ci penso due volte ad attaccare la Monsé.” Perla però si difende, raccontando la sua presenza in tv è un premio che chiede alla madre per i suoi ottimi voti. Parole che non piacciono a Barbara d’Urso che fa una lieve ramanzina a Perla Maria: “Io sono molto felice che tu vada bene a scuola ma mi fa un po’ strano che il tuo premio sia venire qui in studio da me. A me piacerebbe che tu chiedessi a mamma e papà un premio diverso, come un viaggio o qualcosa di simile. Capisco che per te è un gioco ma se si instaurano delle dinamiche sappi che devi lasciare lo studio.” Infatti, prima che la discussione abbia inizio, la conduttrice preferisce comunque salutare Perla che lascia quindi lo studio di Pomeriggio 5.

