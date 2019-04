Milly Carlucci, infortunio: piede rotto/ Video, Ballando con le stelle a rischio?

Piccola problematica fisica per Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle 2019, si è rotta un piede. Per l’esattezza, stiamo parlando del metatarso del quarto dito. Nonostante questo fastidio, le cose non cambieranno e la conduttrice è pronta nuovamente a scendere in pista al fianco dei concorrenti di questa 14esima edizione del dance show della rete ammiraglia di Casa Rai. A darne l’annuncio è stata la stessa Carlucci, raggiunta dalle telecamere de La Vita in Diretta. Con molta probabilità, la conduttrice presenterà la serata da seduta, oppure con una stampella o qualcosa che possa sorreggerla in maniera elegante, senza farle da intralcio. Milly, attraverso la clip proposta nel programma condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, ha raccontato le sue attuali condizioni, rasserenando il pubblico per questo sabato e tutti gli altri appuntamenti che ci saranno, settimana dopo settimana. A quanto pare, la presentatrice dovrà rimanere con il piede ingessato più di mese, nonostante tutte le alternative già provate per velocizzare i tempi.

Milly Carlucci si è rotta il piede: ecco il videomessaggio

“Sono stata un po’ latitante nei giorni scorsi perché c’è un problema – ha confidato Milly Carlucci – Purtroppo frattura del piede, del metatarso del quarto dito e quindi frattura completa. Ne avrò per sei settimane… sto facendo di tutto, terapie, magnetoterapie per accorciare i tempi, ma le ossa ci mettono un certo tempo a saldarsi. Che dobbiamo fare? Si va avanti con una gamba sola, zoppicando con l’altra… dai, a lavoro tutti quanti!”. Per fortuna la conduttrice di Ballando con le stelle 2019, non ha assolutamente perso l’entusiasmo e la volontà di portare a termine uno show che si rispetti. Questo sabato sera tra l’altro, nel ruolo di ballerina per una notte, troveremo Mara Venier. La “Zia” aveva ricevuto l’invito (insieme ad Ornella Vanoni) di venire in una puntata dello storico show di Rai1. Mara ha accettato di buon grado e ballerà nella puntata di sabato 13 aprile, in onda come sempre subito dopo il Tg1 delle ore 20 su Rai1.





