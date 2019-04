Muriel/ Uomini e Donne: la corteggiatrice pronta all’abbandono… (Trono Classico)

Oggi andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, il nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Nonostante le dinamiche televisive, nella “realtà”, abbiamo fatto dei passi in avanti, con Muriel, corteggiatrice di Andrea Zelletta, lasciare il programma. A questo punto, non sappiamo o meno se la ragazza farà ritorno in studio. Vero è che, l’atteggiamento del tronista di baciare un po’ tutte per capirci qualcosa di più, sta notevolmente stancando le sue corteggiatrici. Nel corso dell’ultima registrazione infatti, proprio Andrea ha dovuto fare i conti con l’ira funesta delle ragazze. Zelletta ha pensato bene di invitarle tutte (o quasi) in esterna nella stessa location, uscendo in settimana, solamente con Giorgia e Klaudia. Questo ha notevolmente scombussolato anche Natalia, che ormai con sa che pesci pigliare ma, fiutate in precedenza le intenzioni di lui, ha fatto un passo indietro rifiutandosi di uscire in sua compagnia. Dopo essere stata raggiunta dalla redazione però, per il nervoso è scoppiata a piangere. In tutto questo trambusto, che fine ha fatto Muriel?

Muriel lascia Uomini e Donne

Andrea Zelletta, nel corso della passata registrazione, ha baciato tutte le sue corteggiatrici, così come anticipato dal VicoloDelleNews. Questa cosa, ha notevolmente fatto agitare gli animi e per questo motivo, proprio Muriel, dopo essersi scagliata contro il tronista del trono classico di Uomini e donne, ha deciso di lasciare gli Studi Elios dove si registra il programma. Andrea ha avuto modo di seguirla nel dietro le quinte ma, secondo le indiscrezioni delle valide talpe, ha fatto il suo ritorno da solo, senza potere convincere la corteggiatrice a rientrare. Differente invece, la situazione con Natalia. I due in puntata, hanno avuto modo di litigare tutto il tempo, senza capire come concludere in maniera positiva la spigolosa questione. A questo punto, non ci rimanere che attendere l’appuntamento di oggi, per scoprire cosa accadrà tra Andrea e Muriel e come si evolveranno le cose prima del suo abbandono: tornerà oppure no? Attendiamo le prossime novità…

© RIPRODUZIONE RISERVATA