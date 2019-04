Pamela Prati e Mark Caltagirone, nozze finte?/ Intanto l’abito della sposa è pronto…

Pamela Prati e Mark Caltagirone, il matrimonio è reale o meno? Una domanda che si è posta anche il programma di Rai Uno “Storie Italiane”. Nelle ultime ore si sta discutendo molto sulla love story, o presunta tale, fra la pamelona nazionale e il misterioso imprenditore albanese che però nessuno ha mai visto ne conosce. Nella serata di ieri la Prati ha mandato un videomessaggio durante la trasmissione “Non è la D’Urso” per fare chiarezza, ma i dubbi in merito a questo rapporto e al matrimonio annunciato, restano. Pare che l’ex prima donna del Bagaglino non possa parlare più di tanto delle sue nozze perché vendute in esclusiva a Verissimo, ma Angela Melillo, in studio a “Storie Italiane”, si domanda: «Perché una persona che non vuole apparire, poi dovrebbe apparire il giorno del matrimonio? C’è qualcosa che non ha senso». Questioni sollevate anche da Claudia Rossi, giornalista de Il Fatto Quotidiano: «Forse il matrimonio le è un po’ sfuggito di mano – afferma – io auguro a loro il lieto fine e una bella love story, ma in questo momento faccio un po’ fatica a credere».

PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE, NOZZE FINTE?

Dubbi in particolare sul partner, il misterioso Mark Caltagirone: «Pamela dice sia uno dei manager più importanti dell’Albania – ha proseguito la collega de “Il Fatto” – ma nessuno sembra conoscerlo, faccio un po’ fatica a pensare che esista davvero». In studio ci si domanda anche come mai proprio Caltagirone non si faccia vivo, mettendo a tacere tutte queste polemiche e voci. Eppure questo matrimonio sembra si stia celebrando davvero, visto che “Storie Italiane” ha contattato la boutique dove si sta realizzando l’abito da sposa della Prati: «Pamela e Mark sono due persone eccezionali – ammettono – ci hanno invitato al loro matrimonio e per noi sarà un onore». Insomma, il quadro sembra piuttosto ingarbugliato, e solo le nozze effettive, se mai si celebreranno, smentiranno e o confermeranno tali voci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA