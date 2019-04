Paola Quattrini/ A Vieni da me tra matrimoni e teatro: “Ci vuol tempo per essere…”

“Per essere giovani ci vuole tempo”, questa è la frase chiave che indica il modo e la voglia di vivere di Paola Quattrini, l’attrice che oggi tornerà nello studio di Caterina Balivo a Vieni da Me dopo la sorpresa fatta a Massimo Dapporto nei giorni scorsi. Ma chi è Paola Quattrini? In molti la conoscono ormai da tempo e non solo per la sua partecipazione a Un Pallottola nel cuore su Rai1, ma anche per la sua lunga carriera in teatro. I fan sono pronti a dire di lei che è una delle poche attrici di teatro che ha preferito non “svendersi” alla televisione (nonostante la differenza di salario) e rimanere fedele alla recitazione ma la sua carriera è stata lunga e varia visto che ha iniziato sin da piccola, da quando a soli 4 anni ha preso parte al film “Il bacio di una morta”. A sette anni era già la doppiatrice di Brigitte Fossey in Giochi Proibiti e subito dopo passò da dietro le quinte al palco interpretando numerosi film e passando poi al teatro.

CARRIERA E AMORE DI PAOLA QUATTRINI

I ruoli più famosi di Paola Quattrini sono stati in La bomba, Panagulis vive, in Di padre in figlio di Vittorio Gassman e passando poi alla tv al fianco di grandi nomi come quelli di Walter Chiari, Modugno, Bramieri e Dorelli. In questi anni l’attrice ha portato a casa anche importanti premi a cominciare da un Nastro D’Argento come migliore attrice non protagonista per il film di Pupi Avati Fratelli e Sorelle, ma come se la sua carriera da attrice non bastasse, in molti la conoscono come la voce di Daphne, protagonista del cartone animato Scooby-Doo anche se la sua passione è e rimane solo una, il teatro, dove è attivissima ancora oggi. Paola Quattrini ha una figlia, Selvaggia Quattrini, figlia sua e di Luciano Appignani, anche lei attrice di successo. Unico tallone d’Achille dell’attrice sembra essere proprio l’amore visto che alle spalle ha due matrimoni e ha sottolineato più volte che la sua immagina da mangiatrice di uomini è errata visto che per i sentimenti ha davvero sofferto molto. Ecco l’annuncio della sua partecipazione a Vieni da Me sui social:





