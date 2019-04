Sabrina Salerno/ “La musica degli anni ’80 un successo perchè metteva buonumore”

Tra le popstar italiane degli anni Ottanta e Novanta, Sabrina Salerno è impegnata in queste settimane nel suo nuovo tour europeo ed è intervenuta ai microfoni de La vita in diretta per parlare dei suoi prossimi impegni ma non solo. «Sono a Bruxelles, questa sera abbiamo un concerto ed è uno dei pubblici più belli in Europa: è la quinta volta che veniamo qui e c’è sempre un pubblico fortissimo, sono calorosissimi. Mi vorranno malissimo gli altri, ma è il pubblico più bello d’Europa» spiega l’artista, che ha aggiunto sullo show in programma tra poche ore in Belgio: «Tra poco aprono le porte, canto molte canzoni in francese anche: c’è molto rock, ci sono dieci musicisti e dieci ballerini, i mega schermi. Ci sono anche le canzoni storiche: la gente canta dall’inizio alla fine».

SABRINA SALERNO A LA VITA IN DIRETTA

«Noi del ’68 teniamo botta (ride, ndr)», il commento della Salerno ai complimenti ricevuti per la sua bellezza, con la cantante che si è poi soffermata sul grande successo riscosso dalle canzoni degli anni Ottanta: «Il segreto del successo degli anni Ottanta? Questo è uno spettacolo che ha venduto 4 milioni di biglietti: il successo è spiegabilissimo, la musica era immediata, facile da cantare e con melodie molto solari, musica che metteva il buonumore». L’artista di Genova, protagonista di successi internazionali del calibro di Sexy Girl e Boys (Summertime Love), ha poi aggiunto: «Negli anni Novanta le cose sono cambiate, la musica ha preso importanza: gli anni Ottanta sono gioia, sono colore».

