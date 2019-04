Soleil Sorge/ “Jeremias Rodriguez? Work in progress!”, e sugli ex Luca e Marco dice…

Soleil Sorge, intervistata tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne, ha confidato alcune indiscrezioni sulla sua attuale storia d’amore con Jeremias Rodriguez. Tra i temi dell’intervista proposta da Gabriele Parpiglia, si è parlato anche di Luca Onestini e Marco Cartasegna, ex fidanzati conosciuti entrambi durante il suo percorso televisivo con il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Per Soleil, il suo “record” avendo fatto perdere la testa ad entrambi i tronisti, non è motivo di vanto. “Ero più giovane. Ero più istintiva – esordisce – ma non mi pento di nulla. Lo stomaco si è mosso con entrambi in modo diverso. La trasmissione mi ha offerto la possibilità di conoscere due persone che, a fasi alterne e diverse, mi hanno fatto battere il cuore”. Di Onestini però, il passato è molto lontano ma nonostante questo, è rimasto un ricordo emotivo meraviglioso, per una esperienza vissuta in maniera intensa. Dopo averlo conosciuto, Soleil ha capito anche che avrebbe potuto lasciarsi andare all’amore, e crederci appieno. “Poi con lui non è andata. Succede anche alle migliori coppie, no?”, conclude.

Soleil Sorge, ecco come procede la storia con Jeremias Rodriguez

Se di Luca Onestini è rimasto un bel ricordo, più forte il sentimento che ha legato Soleil Sorge a Marco Cartasegna, uomo che dice di avere amato moltissimo. “Ma i caratteri diversi ci hanno portato ad allontanarci. A Marco vorrò sempre un bene infinito. Purtroppo doveva finire così. Il mio bene per lui però non cambierà mai, mai”. Attualmente, prosegue anche la frequentazione “work in progress” con Jeremias Rodriguez, procedendo con molta calma. “Lui ci aveva provato con me, su Instagram, Io scorso Natale, come tantissimi altri che oggi pensano che attraverso i social si possano costruire grandi storie d’amore, invece cercano solo avventure di una sera. A Jeremias, che su Instagram faceva il simpatico playboy conquistatore, avevo dato un due di picche che in Honduras si è trasformato in due di cuori”. Dopo l’Isola dei Famosi, qualcosa di importante bolle in pentola. A questo punto, Parpiglia rompe gli induci e chiede: “Sei incinta?”. “Ma no! Parlo di lavoro. Sogno una famiglia, sogno dei figli, ma c’è tempo…”.

