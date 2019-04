Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis/ “A casa comando io, a lavoro lui”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis formano una delle coppie più collaudate del mondo dello spettacolo. Oltre a dividere la vita privata, il conduttore e la sua doce metà condividono anche il avoro. Tuttavia, sia a casa che nello studio televisivo, i ruoli sono ben distinti. Sonia Bruganelli, infatti, ai microfoni di SuperGuidaTv, ha svelato alcuni segreti della sua felice vita di coppia. “A lavoro comanda lui, a casa comando io (ride ndr.)”, racconta la signora Bonolis che, sui social, condivide molti momenti della sua vita privata, compresi quelli che trascorre con i figli. Sempre più innamorati e felici, Sonia e Paolo riescono anche ritagliarsi dei momenti da trascorrere da soli. Nonostante si ritenga una donna fortunata nell’aver sposato Paolo Bonolis, la Bruganelli non ha rinunciato al suo lavoro ed oggi, oltre ad essere una moglie e una mamma, è anche una donna in carriera.

SONIA BRUGANELLI: “CIAO DARWIN IL PROGRAMMA A CUI IO E PAOLO BONOLIS SIAMO PIU’ AFFEZIONATI”

Sonia Bruganelli non nasconde la gioia per il grande successo che Paolo Bonolis sta ottenendo non solo con la nuova edizione di Avanti un atro, ma anche con Ciao Darwin che, ogni settimana, sta vincendo la gara degli ascolti con La Corrida. “È uno dei programmi al quale siamo più affezionati io e Paolo“, ha spiegato a SuperGuidaTv. La moglie di Bonolis si è detta anche molto soddisfatta del suo lavoro: “Non è sicuramente facile, ma la SDL è una società che fa di continuo casting in giro per l’Italia da anni, valutando tantissime persone che poi all’occorrenza richiamiamo“. Merito anche di un gruppo unito e che si diverte: “Tutto ciò che riguarda il programma, soprattutto quest’anno, nasce in simbiosi l’uno con l’altro. Ci troviamo sempre tutti d’accordo”. Infine, la Bruganelli ha parlato anche della possibilità di realizzare Ciao Darwin 9. Se lei si è detta favorevole, cosa penserà Bonolis? “Dobbiamo convincere Paolo, lui non è tanto convinto, perché il programma è piuttosto faticoso fisicamente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA