SOPHIA LOREN E L’AMORE PER CARY GRANT/ “Non ero pronta per lasciare l’Italia”

Cary Grant e l’amore per Sophia Loren. L’attrice Premio Oscar per “La Ciociara” è tra le protagoniste del nuovo programma “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà in onda su Rai3. A distanza di tanti anni l’attrice è uscita allo scoperto raccontando per la prima volta al quotidiano britannico Daily Telegraph di essere stata innamorata dell’attore britannico. Nessun amore corrisposto quindi da parte di Sophia Loren che al Daily Telegraph ha dichiarato: “Avevo 23 anni. Non ero pronta per lasciare l’ Italia. Avevo paura di cambiare completamente la mia vita. Mia madre aveva paura di volare ed io temevo che vivendo in California non l’ avrei vista spesso”. La Loren, intervistata sul set del film “Tra stranieri” diretto dal figlio Edoardo Ponti, ha ricordato di quando era impegnata con Cary Grant sul set del film “Un marito per Cinzia” di Melville Shavelson. In quel film la Loren ha dovuto interpretare una scena di matrimonio proprio con Cary: “mi fece gli auguri per la mia nuova vita, ma fu doloroso per noi girare quella scena. Io indossavo un abito bianco ed un velo e Cary mi aspettava all’ altare. Quando ci baciammo mi venne da piangere”.

Sophia Loren: “Io e Cary Grant eravamo andati per strade differenti”

Sophia Loren dopo il film “Un marito per Cinzia” ha rivisto Cary Grant solo dieci anni dopo in occasione della nascita del primo figlio. “Disse che voleva solo salutarmi e farmi le congratulazioni” ricorda l’attrice Premio Oscar, che prosegue dicendo: “fu molto triste. Io gli feci prendere in braccio il bambino e lo guardai negli occhi. C’ erano delle lacrime negli occhi di Cary. Allora capii quanto mi aveva amata. Il matrimonio, il bambino, quelle cose non erano fatte per noi due. Eravamo andati per strade differenti”. Diversi anni prima i due si erano rivisti in occasione della cerimonia dei Premi David di Donatello dove entrambi hanno ricevuto un premio. Un’occasione speciale che vide Cary Grant confermare ancora una volta il suo amore per la Loren: “Sì, l’ho amata tanto quando giravamo insieme in Spagna ‘Orgoglio e passione’, ma non ho potuto convincerla a sposarmi”. Amore confermato dalla stessa Loren: “Sì, non si staccava da me, neppure fuori dal set, il mio carissimo Cary”. Tra i due però c’è stata solo un’amicizia, che è andata oltre i film.

Cary Grant e Sophia Loren, il primo incontro

Il primo incontro tra Cary Grant e Sophia Loren risale al 1957: lui aveva 53 anni e lei solo 23 anni. In quell’occasione Cary ha raccontato ai giornalisti di non volere la Loren sul set del film: “avevo accettato di girare il film a una condizione: che fosse accanto a me Ava Gardner, attrice già popolare, oltre che donna bellissima. Ed invece, all’arrivo in Spagna, al posto della Gardner trovai una Loren di cui avevo solo sentito parlare per un film con De Sica”. L’attore allora protestò, minacciando anche il regista di abbandonare il set e di volersene tornare in America, ma tutto cambia quando Cary incontra Sophia: “quando la vidi per la prima volta in carne ed ossa non potei fare a meno di invitarla a cena”.



