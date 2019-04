SOPHIA LOREN/ Video: “Il dono più grande è la famiglia” (A raccontare comincia tu)

Raffaella Carrà è pronta per ospitare una delle ultime dive della storia del cinema italiano: la nostra indimenticata (e indimenticabile) Sophia Loren. Il format scelto dall’inossidabile Raffaella nazionale è quello della chiacchierata in famiglia, e si intitola ‘A raccontare comincia tu’. Non è difficile intuire il gioco di parole con una famosissima canzone della Carrà, che si presta quindi ad ascoltare i segreti più intimi delle stars che hanno segnato la storia della nostra televisione o del nostro cinema. Non c’è dubbio che Sophia Loren in questa lista ci stia come un pesce dentro l’acqua: chi potrebbe mai dire che la Sophia nazionale non è stata una delle più grandi dive del secolo scorso? L’attrice napoletana è uno dei miti intramontabili del grande schermo, resa celebre da tanti film divenuti leggenda e da un’accoppiata formidabile con un altro gigante nostrano come Marcello Mastroianni. Da Raffaella Carrà Sophia Loren si propone di dare uno sguardo a quella che è stata la sua intensa e meravigliosa carriera, oltre che a una vita privata che le ha dato molte soddisfazioni.

SOPHIA LOREN, “AMO LA MIA FAMIGLIA”

A uno sguardo poco attento, potrebbe sembrare che la chiacchierata da Raffaella Carrà a “A raccontare comincia tu” si riduca a un mero viaggio nella sua carriera lavorativa. Ovviamente quest’ultima è stata ricca di soddisfazioni per Sophia Loren, sia nazionali che internazionali. La diva è stata una delle poche a far breccia anche al di là dei confini italiani e a diventare a tutti gli effetti una maschera internazionale. Ma da buona napoletana com’è, Sophia Loren non ha mai reciso il legame forte esistente con la sua famiglia. La diva, infatti, ha dichiarato a Il Giornale che nonostante tutte le soddisfazioni tolte nella sua vita lavorativa, quello che ritiene essere sempre più importante è la famiglia: “Il vero orgoglio che provo dentro di me c’è quando qualcuno mi dice che ho una bellissima famiglia. E’ ovvio, il cinema mi ha dato tante gioie, ma quello che mi rende veramente felice è la consapevolezza di avere avuto una grande famiglia.” Parole semplici dette da una donna che non ha mai reciso i suoi legami fondamentali: davvero tanta stima per una donna come Sophia.

SOPHIA LOREN, “VORREI CONOSCERE KATE MIDDLETON”

A vederla dal di fuori, Sophia Loren incarna perfettamente il classico mito Hollywoodiano degli anni Sessanta-Settanta. E in fin dei conti le cose stavano esattamente così: all’apice della carriera, l’attrice napoletana aveva, figurativamente parlando, il mondo ai suoi piedi. Per questo Raffaella Carrà all’interno di ‘A raccontare comincia tu’ avrà un compito piuttosto semplice, ossia quello di raccontare la vita privata e lavorativa di una donna che per tanti è stata semplicemente un mito. Un mito, però, che non smette di cercare un confronto con gli altri e che, soprattutto, a ottantaquattro anni, ha ancora l’umiltà di guardare a qualcun altro additandolo come ‘esempio’. Ultimamente, infatti,la stessa Sophia Loren ha espresso la volontà di approfondire meglio la conoscenza con la moglie di William, Kate Middleton: “Mi piacerebbe davvero conoscere Kate – ha detto l’attrice – Per me è un esempio di eleganza e raffinatezza. Mi piace molto e devo dire che ammiro il suo stile.” Chissà se un giorno le due riusciranno davvero a incontrarsi e a scambiare quattro chiacchiere. Qui trovate il link dell’ultima puntata.



