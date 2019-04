Uomini e Donne/ Flavio lascia lo studio: la decisione di Giulia (Trono Classico)

Importanti novità all’orizzonte per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne. Nelle passate giornate, i tronisti si sono nuovamente riuniti presso gli Studi Elios di Roma, per mettere in piedi un nuovo appuntamento in compagnia di corteggiatori e corteggiatrici. La registrazione, ha evidenziato molteplici cambiamenti, ecco perché, vi andremo a narrare le novità più “croccanti”. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal sito NewsUed, il trono di Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti è pienamente entrato nel vivo. I tronisti si stanno avvicinando con decisione alle scelte finali anche perché, alla fine del loro percorso televisivo, manca circa un mese e mezzo. Tra baci, abbandoni ed eliminazioni, le cose sono diventate più movimentate del previsto. Giulia Cavaglià per esempio, ha avuto modo di baciare il suo corteggiatore Manuel. Il giovane infatti, le aveva fatto una sorpresa in occasione del suo compleanno, andando da lei in albergo e portandola nello studio ornato a festa. Alla fine dell’esterna, i due si sono baciati con passione.

Uomini e Donne, trono classico: la decisione di Giulia

Dopo avere preso visione dell’esterna con Manuel, Giulia ha confidato di non voler baciare più nessuno fino al termine del trono. La notizia, naturalmente, non è stata accolta in maniera positiva dagli altri corteggiatori presenti in studio. Tra questi, Flavio ha deciso di eliminarsi dopo avere discusso con la tronista. La Cavaglià, non ha creduto alla sua buona fede e lui arrabbiato, ha deciso di lasciare il programma in maniera definitiva. Andrea Zelletta invece, nonostante la sua scelta si stia avvicinando, pare essere ancora in alto mare. In esterna ha baciato sia Giorgia che Klaudia, mentre non si è visto con Natalia. Proprio con quest’ultima, il rapporto è peggiorato proprio in queste settimane e Andrea pare essere orientato maggiormente sulle altre due pretendenti. Muriel, invece, dopo avere visto il bacio con entrambe le corteggiatrici, ha deciso di seguire l’esempio di Flavio, abbandonando lo studio. Nel corso delle prossime puntate, il cerchio potrebbe stringersi ancora ed in studio potrebbero rimanere solamente due ragazze: chi tra Natalia, Giorgia e Klaudia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA