Uomini e Donne/ Simona attacca Gemma e Stefano: “Lui mi ha bloccata!” (Trono Over)

Ennesima delusione per Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne ha scoperto che Stefano Pastore non era realmente interessato a lei, nonostante quello che la dama ha ritenuto essere un “quasi bacio”. Ma Gemma non è l’unica dama del trono Over ad essere stata delusa dal cavaliere in questione. Anche Simona si è detta colpita negativamente dal comportamento di un uomo per il quale aveva comunque preso una sbandata. Lo ammette anche alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, dove svela che ormai tra loro non c’è più alcun rapporto. “Lui ha bloccato il mio numero! – racconta Simona su Stefano – Io non gli avrei mai più scritto ma è stato lui a bloccarmi ovunque, anche su Instagram, quindi non c’è davvero più possibilità di comunicazione tra noi anche se continua a guardare le mie Instagram Stories perché evidentemente è un vigliacco…”

SIMONA CONTRO GEMMA: “REAZIONE ECCESSIVA”

Simona Bosio ammette di essere però davvero dispiaciuta che con Stefano, a Uomini e Donne, sia finita in questo modo. “Stefano era l’unico uomo del parterre che a oggi aveva fatto scattare un interesse in me perché è un uomo poliglotta che per lavoro viaggia molto e ha una vita dinamica e impegnata come la mia…”. Non manca qualche parola su Gemma Galgani, con la quale c’è stato anche un acceso scontro in studio: “Io non conosco Gemma ma è normale che ci sia rimasta male dopo che ha sentito dal mio cellulare il messaggio audio in cui la sminuiva.” Poi conclude: “Per quanto riguarda invece tutta la questione del bacio, che secondo Gemma stava per scattare ma secondo Stefano non ci sarebbe mai stato, credo che la reazione di lei sia stata un tantino eccessiva…”

