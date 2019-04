Alessandro Borghi e Roberta Pitrone si sono lasciati?/ Dai social gli indizi che…

Alessandro Borghi è l’attore del momento. Vincitore del David di Donatello 2019 come miglior attore protagonista per il film Sulla mia pelle in cui ha interpretato Stefano Cucchi, Alessandro Borghi è diventato anche un protagonista del gossip italiano con tante corteggiatrici pronte a conquistarlo. La notizia, così, della presunta rottura tra Borghi e Roberta Pitrone, la sua storica fidanzata, ha già fatto il giro del web. Roberta Pitrone, ballerina, art director e influencer, sul proprio profilo Instagram ha sempre pubblicato foto e storie dedicate al suo fidanzato condividendo con i followers i momenti della loro vita insieme. Da qualche tempo, però, tutto è cambiato. Roberta, infatti, pur essendo sempre presente sui social, non pubblica una foto dedicata all’attore dallo scorso 25 gennaio quando ha condiviso una foto tratta dal set di L’Ultimo Re. Dopo quel giorno, il silenzio assoluto. Alessandro Borghi e Roberta Pitrone, dunque, stanno attraversando solo una piccola crisi o si sono lasciati?

Alessandro Borghi e Roberta Pitrone: gli indizi che confermano la rottura

Se Roberta Pitrone non pubblica foto dallo scorso gennaio, lo stesso sta facendo Alessandro Borghi. L’attore, infatti, pubblica foto dei suoi ultimi lavori o in cui appare in compagnia degli amici. A confermare l’allontamento tra i due c’è anche l’assenza di Roberta ai David di Donatello dove Alessandro Borghi è arrivato da solo. Su Instagram, inoltre, la Pitrone non ha dedicato nulla all’importante traguardo raggiunto da Borghi dopo anni in cui lavora. Solo una coincidenza? Naturalmente si tratta di rumors non confermati. L’attore, infatti, è sempre stato molto riservato e difficilmente parlerà della sua vita privata. Gli indizi social, però, inducono a credere che nella coppia qualcosa si sia rotto. Sarà davvero così? I fans sperano che riescano a trovare un punto d’incontro e a ritrovarsi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA