Alina Sanchez/ Video, la pantera che “seduce” Paolo Bonolis (Ciao Darwin 8)

Sempre più pantera Alina Sanchez, che durante l’ultima puntata di Ciao Darwin 8 si è fatta notare ancora più del solito. L’intrigante e seducente ballerina ha valorizzato con il suo naturale sex appeal una delle coreografie portanti dell’ultima puntata del programma. Parliamo ovviamente del ballo che tutti i professionisti dello show hanno interpretato con Pensiero Stupendo in sottofondo, la celebre hit di Patty Pravo. Felina e vorace Alina, che abbiamo visto all’inizio su quell’enorme letto matrimoniale, talamo di passioni e batticuore, per poi ritrovarla alle spalle della struttura, ma sempre in grado di ottenere che tutti gli occhi dei presenti e del pubblico da casa rimangano incollati su di lei. Una delle ultime foto condivise su Instagram la mostra in quella che probabilmente rimarrà una delle pose storiche di questa edizione. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez.

Alina Sanchez e i complimenti di Paolo Bonolis

Vera dea della sensualità, Alina Sanchez è riuscita a bucare lo schermo anche nell’ultima puntata di Ciao Darwin 8. I complimenti non sono stati fatti solo dagli ammiratori sui social, ma anche dallo stesso Paolo Bonolis al termine della coreografia centrale della puntata. Alina al di sopra delle colleghe, illuminata dal gioco di luci dietro il lettone matrimoniale. Pronta ad accogliere le altre ballerine del corpo di ballo sul materassone, per poi appropiarsene come unica padrona di casa. Clicca qui per rivedere il video di Alina Sanchez. Lontano dagli studi televisivi, la ballerina ritorna ad occupare una dimensione del tutto diversa. La vediamo nelle Stories con il cagnolino Coki e poi impegnata a fare un aperitivo con le colleghe alla fine di una giornata intensa di prove.

