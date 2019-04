Amici 18 Serale/ Attesa per la terza puntata e la discussa proposta della Berté

Nei giorni scorsi i ragazzi di Amici 18, durante il daytime, hanno scoperto chi saranno gli ospiti della terza puntata del serale ovvero: Ornella Vanoni e Il Volo. Per quanto riguarda quest’ultimi, da venerdì 12 aprile 2019 sarà in rotazione radiofonica e nei digital store “A chi mi dice”, il nuovo singolo del trio, cover dell’adattamento in italiano di Tiziano Ferro della canzone “Breathe Easy” dei Blue del 2004. Ma tornando ad Amici, scrivere un articolo descrittivo sulle caratteristiche vocali dei talentuosi cantanti rimasti in gara, in particolar modo Giordana e Alberto, sarebbe molto difficile, se non impossibile. Perché la loro non solo è una voce che si è evoluta molto nel tempo, stilisticamente quanto timbricamente e tecnicamente, questo anche grazie alla bravura dei professori, ma soprattutto perché se tante valide, notevoli voci si distinguono prevalentemente per la potenza, l’estensione, la piacevolezza o la particolarità del timbro, oppure per uno stile personale e marcato, quella di Giordana e Alberto è unica per un insieme di caratteristiche e doti difficilmente riscontrabili nell’ambito della musica leggera. Proprio per questo Amici riesce sempre a regalare emozioni uniche al pubblico a casa che con grande interesse da anni continua a seguire il programma.

Amici 18 serale: la proposta di Loredana Berté

La grande Maria De Filippi poi, da sempre attenta al dettaglio che fa la differenza, all’interno del programma ha saputo ricreare dei piccoli momenti che personalmente definirei “spazio c’è posta“, per mettere in evidenza che dietro ogni artista, ci sono giovani uomini e donne, con le loro storie, paure, emozioni e fragilità. Infine spazio anche alle polemiche, con Loredana Bertè che dopo l’eliminazione di Ludovica nella seconda puntata si è scagliata contro i professori. Secondo lei hanno protetto Jefeo, solo per avere consensi dal pubblico giovane. Per questo, la Berté, ha proposto che nella terza puntata la prima manche sia completamente giudicata dal televoto senza l’esibizione di Jefeo per dimostrare che il ragazzo non ha talento e che meritava di uscire ben prima di Ludovica, una ragazza che sa cantare intonata e che esprime emozioni. Jefeo o non Jefeo, artista talentuoso come il resto dei suoi compagni, sarebbe bello come in passato, che a giudicare le esibizioni dei ragazzi fosse in gran parte il pubblico a casa.

