Amici 2019/ Alberto Urso vincerà il talent? “Ce ne andiamo tutti a casa…”

Nonostante il serale di Amici 2019 vada in onda questo sabato, nella scuola proseguono comunque dinamiche e lezioni. Cosa sta succedendo nelle ultime giornate? Così come riferiscono i bookmakers, Alberto Urso sarà il probabile vincitore di questa edizione, posizionando quasi certamente, Giordana Angi in seconda posizione. Ad un passo dalla terza puntata del serale, dopo l’eliminazione di Mowgly della squadra blu e Ludovica della squadra bianca, si attende di scoprire cosa accadrà con Loredana Bertè e la sua particolare proposta. Nel frattempo, i professori di canto, consapevoli del talento di Alberto, sono ampiamente dalla sua parte, così come il pubblico da casa. Ed infatti, quando Vittorio Grigolo ha puntato su di lui, più del 90% delle preferenze, l’hanno salvato dal televoto, amplificando le sue granitiche certezze. Se vincerà o meno, non può essere confermato adesso, ma la puntata finale è senza ombra di dubbio nelle sue mani, questo è poco ma sicuro.

Amici 2019: Alberto Urso vincerà il programma?

Nel frattempo, Giordana Angi vuole mandare a casa Tish. Nonostante queste intenzioni, la cantante della squadra bianca non vorrebbe mai sfidare Alberto Urso. Il cantante dagli occhi azzurri infatti, dalla sua parte ha oltre che Loredana Bertè, anche l’intera giuria composta dai professori del serale di Amici 2019. Anche Giordana poi, sembra consapevole della vittoria di Alberto: “Secondo la commissione deve vincere Alberto. E va benissimo. Ma che facciamo allora? Ce ne andiamo tutti a casa? Per loro io me ne posso andare. Questo è. Non deve essere così scontato, altrimenti che sto a fare qua?”, ha confidato la Angi. Il ragazzo con la voce da tenore conquisterà questa 18esima edizione? Secondo i primissimi pronostici inoltre, per quanto riguarda il circuito di ballo, potrebbero avere la meglio uno tra Rafael e Vincenzo. Gli estimatori dello show, pensano che i prossimi a sfidarsi, potrebbero essere proprio Alvis e Jefeo, i cantanti più “deboli” di questa stagione. Nel frattempo Giordana, ha proposto alla produzione di sfidare Tish: sconvolgimenti in vista?

