Benedetta Piacentini/ Video, “coreografie che ti entrano nell’anima” (Ciao Darwin 8)

Benedetta Piacentini non dimentica mai un appuntamento con i fan sui social, specialmente per parlare di Ciao Darwin 8 ed invitare tutti a seguire la puntata. La scorsa settimana l’abbiamo vista con chiarezza durante la sigla, sempre al fianco della collega Veronica Lepri. Due sfumature di rosso che insieme formano una delle coppie più esplosive del corpo di ballo del programma. A catturare l’attenzione degli ammiratori però è stato un altro post, più recente del primo ed in cui la ballerina rivela le proprie emozioni. “Ci sono coreografie che ti entrano nell’anima“, scrive infatti in un lungo post. Quei balli in grado di strisciare sotto pelle e rubare il cuore di chi danza o guarda. “Era da tanto che non mi sentivo così“, confessa subito dopo. Felicità e fortuna sembrano far parte dei questo periodo dorato per Benedetta, almeno per quanto riguarda la sua carriera nel mondo dello spettacolo. “Il miglior regalo di compleanno“, sottolinea in conclusione ringraziando tutti, dai compagni a Livia fino a tutte le altre persone coinvolte. Sulle note di Pensiero Stupendo di Patty Pravo, Benedetta si muove scattante e febbricitante su un letto ricoperto da lenzuola nere. Intrigante, immediata e persino scabrosa. Un ballo che si trasforma in una vera opera ritmica, piena di ambiguità e soprattutto bravura. Clicca qui per guardare il video di Benedetta Piacentini.

Benedetta Piacentini, ogni balletto, un’emozione

Non è solo il venerdì sera a impegnare Benedetta Piacentini con le prove per Ciao Darwin 8. Possiamo solo immaginare quale preparazione la ballerina debba affrontare per poi regalare a tutti gli spettatori coreografie di sicuro impatto. Grazie alle sue Stories di Instagram scopriamo che Benedetta era impegnata lo scorso mercoledì nell’affinare i dettagli: che cosa avrà preparato per noi questa volta? Di sicuro qualcosa di forte, una coreografia indimenticabile. Come del resto sta accadendo fin dal debutto di questa stagione. Da Americano a Pensiero Stupendo, l’asticella della tecnica si alza sempre di più e così anche la preparazione della Piacentini e del resto del corpo di ballo. Toccante scoprire che dietro ad un bel ballo ci sia anche un carico emotivo da parte dei professionisti. Al di là di quanto possano aver provato o affrontato nel corso della loro carriera, sono proprio loro per prime, Benedetta e le colleghe, a vivere quel vortice di emozioni che raggiunge anche il pubblico da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA