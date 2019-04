Cake Star 2019 a Salerno/ Mamma Grazia, Casa del Dolce e Cupcakeria Pasticcia in gara

Venerdì 12 aprile, in prima serata su Real Time, va in onda il penultimo appuntamento con Cake Star 2019. Damiano Carrara e Katia Follesa, dopo aver assaggiato i dolci di Padova e aver decretato la Pasticceria Racca la migiore della città, si spostano al sud, precisamente a Salerno per scegliere la migiore pasticcerria tra babà, sfogiatelle e pastiere napoletane. Il viaggio più dolce della televisione italiana continua con grande successo. Anche in questa seconda edizione, infatti, a conquistare il pubbico sono non solo i dolci delle pasticcerie in gara, ma anche la simpatia di Damiano Carrara e Katia Follesa che, insieme, formano una coppia che spacca. Divertenti, ironici e pronti a punzecchiarsi davanti ad un buon dolce. Anche nella penultima puntata, dunque, non mancheranno le sorprese, ma quali pasticcerie si sfideranno? Andiamo a scoprirlo insieme.

CAKE STAR 2019: LE PASTICCERIE IN GARA IL 12 APRILE

Le pasticcerie protagoniste dea puntata di Cake Star 2019 in onda oggi sono Pasticceria Mamma Grazia, di Nocera Superiore (SA), Pasticceria Sandro – La casa del dolce, a Cava de’ Tirreni, Cupcakeria Pasticcia di Salerno. Pasticceria Mamma Grazia ha una lunga tradizione iniziata nel 1930 e si distingue non solo per la preparazione dei tradizionali dolci napoletani, ma anche per il più moderno cake design e per la produzione di panettoni e colombe artigianali utiizzando sempre ingredienti di primissima qualità. Pasticceria Sandro – La casa del dolce delizia il palato dei propri clienti dal 1930. Famosa per torte, panettoni e catering, rappresenta un fiore all’occhiello per la pasticceria di Cava de’ Tirreni. Cupcakeria Pasticcia, infine, è la prima Cupcakeria d’Italia dal 2014. Specializzati in cupcakes, i pasticceri producono anche torte, cookies, macarons, muffins, brownies e dolci di ogni tipo.

CAKE STAR 2019: LA GARA

Quale sarà, dunque, la migliore pasticceria di Salerno? A decretarlo sarà una gara divisa in due parti: nella prima si sfideranno i tre pasticceri su un cabaret di do,ci e il pezzo forte che potrà essere una torta o un dolce tradizionale. A votare saranno i due pasticceri rivali, Damiano Carrara e Katia Follesa nelle vesti di giudici speciali. Nella seconda parte, invece, si sfideranno solo le due pasticcerie che hanno ricevuto i voti più alti nella prima parte realizzando un dolce con gli ingredienti che saranno indicati direttamente da Damiano Carrara. Chi vincerà?



