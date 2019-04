Carlo Conti/ “La figlia di Fabrizio Frizzi mi chiama babbo Carlo. Mi piace molto”

La puntata speciale del Maurizio Costanzo Show dedicata ai “tre tenori” Paolo Bonolis, Carlo Conti e Gerry Scotti, ha inizio con un bellissimo ricordo. È Scotti ad esordire dichiarando che, qualora fosse stato ancora tra noi, con Fabrizio Frizzi sarebbero stati i “Quattro moschettieri”. La parola passa a Carlo Conti, che ricorda l’amico e collega con bellissime parole: “Fabrizio Frizzi sarà sempre qui con noi. Per quanto mi riguarda, quando qualche giorno fa è stato un anno dalla sua morte e mi hanno chiesto più volte se pensassi a lui, credo che non sia passato giorno nel quale non mi sia venuto in mente Fabrizio e questo per mille motivi. Perché abbiamo condiviso tante trasmissioni, soprattutto sul finale, e soprattutto per questo fatto di essere diventati genitori in età un po’ adulta, avanti. E quindi, la crescita di Matteo da una parte e di Stella dall’altra la condividevamo”.

“Stella Frizzi, figlia di Fabrizio, mi chiama ‘babbocarlo'”

Maurizio Costanzo interrompe però Carlo Conti per mettere a corrente il pubblico di una bella curiosità: “La cosa bella è però che Stella Frizzi, figlia di Fabrizio, chiama Carlo “Babbo Carlo”. Conti allora continua: “Si, tutto attaccato, come mi chiamava Fabrizio ‘babbocarlo’. E mi piace questa idea.” Segue un lungo applauso per Conti e per Frizzi. Poi si cambia argomento e Costanzo chiede a Carlo se sarà possibile presto vederlo alla Mediaset: “Perché rimango in Rai? Perché i matrimoni si fanno in due, se ti trovi bene con mamma Rai perché cambiare? Sto bene così ora, quando le due parti non staranno più bene allora si vedrà! – così conclude con simpatia – Sono stato troppo diplomatico?”

