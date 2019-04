Ciao Darwin 2019 Belli vs Brutti/ Diretta e Madre Natura: capitani Yuma ed Enzo Salvi

Venerdì 12 aprile, in prima serata su canale 5, nuovo appuntamento con Ciao Darwin 2019. La trasmissione, giunta all’ottava edizione, continua ad ottenere un grandissimo successo. La scorsa puntata, infatti, ha fatto registrare il record d’ascolti incollando davanti ai teleschermi 4.705.000 spettatori, 24.86% di share. Un successo straordinario ottenuto con la sfida tra le Giuliette e le Messaline che ha regalato dei momenti davvero esilaranti e che hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico come quello della sfilata che ha visto scendere in passerella anche Taylor Mega e Giorgia Palmas. Un successo, quello di Ciao Darwin 8, frutto di un grande lavoro di squadra e che rende felice lo stesso Bonolis che, come ha confessato Sonia Bruganelli, rappresenta il suo programma preferito. “È uno dei programmi al quale siamo più affezionati io e Paolo“, ha spiegato la signora Bonolis a SuperGuidaTv.

CIAO DARWIN 2019: BELLI CONTRO BRUTTI LA NUOVA SFIDA

Quali categorie di persone si sfideranno nella quinta puntata di Ciao Darwin 2019? Quella di questa sera è una puntata assolutamente imperdibile. A sfidarsi, infatti, saranno i Belli e i Brutti capitanati da due vip molto diversi tra loro non solo per l’aspetto fisico, ma anche per l’atteggiamento. A rappresentare la categoria dei Belli, infatti, sarà la meravigliosa Youma, ex modella e reduce dall’avventura sull’Isola dei Famosi 2019. Capitano della squadra dei Brutti, invece, sarà uno degli attori più divertenti e amati dal pubbico ovvero Enzo Salvi. Anche i componenti delle squadre in gara questa sera dovranno sfidarsi cercando di superare una serie di sfide: dalla Macchina del tempo in cui due concorrenti saranno catapultati in un’epoca diversa alla Prova coraggio che potrà mettere alla prova una paura dei protagonisti, fino alla sfiata e alla sfida dei cilindroni, le emozioni e i momenti divertenti non mancheranno.

ATTESA PER MADRE NATURA DI CIAO DARWIN 2019 QUINTA PUNTATA

La scorsa settimana, mentre i telespettatori si aspettavano l’arrivo di Padre Natura, Paolo Bonolis ha presentato la quarta Madre Natura di Ciao Darwin 2019 che aveva le sembianze di Cicelys Zelies, modella di 37 anni, nata a Cuba e residente da alcuni anni in Italia con il marito con una grande passione per la cucina e che è stata molto apprezzata per il fisico sportivo. La preferita del, pubblico, tuttavia, resta Angeina Michelle che, con i suoi lunghi capelli rossi e il viso d’angelo, ha fatto impazzire il web anche se qualcuno la considera eccessivamente magra. Chi sarà, dunque, la Madre Natura di questa sera? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.



