Costantino Della Gherardesca via da Pechino Express?/ “Lo saprei” ma Simona Ventura..

Costantino Della Gherardesca via da Pechino Express? Carlo Freccero in un’intervista a Oggi ha tirato in ballo Simona Ventura come nuova conduttrice dell’avdventure game di Raidue, ma lo storico volto del programma ha fatto sapere di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito. «Non ho avuto notizia diretta di una sostituzione su Pechino Express», ha commentato Costantino Della Gherardesca. In effetti, come riportato da Repubblica, quella di “Super Simo” al momento è solo un’ipotesi. «Non c’è ancora alcun contratto. Ma è vero che farò il nome di Simona Ventura quando presenterò i nuovi palinsesti all’ad Salini», ha dichiarato Freccero. Quest’ultimo però ha spiegato perché avanzerà la candidatura di Simona Ventura: «Sarebbe un modo per fare concorrenza a Mediaset dove lavorano conduttori che hanno empatia con il pubblico. E Simona ha questa forza». Freccero ritiene inoltre che Simona Ventura sia valida per la sostituzione di Costantino Della Gherardesca anche perché Pechino Express è un programma dove ci sono molti giovani. «Simona sa fare anche la zia e, con le coppie scelte, saprebbe essere materna ma severa».

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA VIA DA PECHINO EXPRESS?

Sulla conduzione di Pechino Express c’è un vero e proprio giallo, per varie ragioni. C’è Carlo Freccero che prima parla di «ipotesi» e poi parla di «possibilità di lavoro che va un po’ oltre l’ipotesi». Ma sui social network i fan di Costantino Della Gherardesca hanno lanciato una “rivolta” con l’hashtag #nocostanopechino e quindi lo storico conduttore di Pechino Express è intervenuto per commentare quanto sta succedendo, dicendosi sicuro che la rete avrebbe informato prima lui della stampa in caso di sostituzione alla guida del programma, «sia per una questione di carattere professionale che umana, che, banalmente, di educazione». E quindi, riporta TvZap, ha voluto «rassicurare tutti coloro che sui social stanno dando vita ad una piccola rivoluzione», ha dichiarato Costantino Della Gherardesca. Ma senza certezze, bisogna affidarsi agli indizi. Lo stesso sorriso mostrato mentre annuncia le dichiarazioni riportate da TvZap è ambiguo: c’è dell’ironia o imbarazzo per la situazione? Anche il suo ultimo post, dedicato ad Anna Maria Maiolino, è stato preso d’assalto dai fan. «Quando si é sotto ricatto, o si é minacciati, e non ci si può esprimere. Non si può raccontare la propria storia, la propria verità», ha scritto parlando dell’artista. Per qualcuno c’è un velato riferimento alla sua situazione: troppa malizia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA