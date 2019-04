Flavio Barattucci/ Uomini e donne, chi è il corteggiatore di Giulia Cavaglià?

Bello, muscoloso e aitante, il bello d’Italia Flavio Barratucci è pronto a prendere posto tra le fila dei corteggiatori di Uomini e donne e di Giulia Cavaglià solo per farsi notare? Quando alle spalle hai qualche apparizione televisiva e una carriera da modello, sembra proprio che i dubbi ci siano e che la tronista sia pronta a metterlo con le spalle al muro per scoprire la verità. Proprio nei prossimi giorni Flavio è destinato a lasciare la seconda fila per occupare il palco e mettersi in mostra ma non è sempre tutto oro ciò che luccica e adesso il giovane dovrà davvero fare i conti con il suo passato e con un’amicizia speciale, quella che lo lega ad una ex corteggiatrice di Uomini e donne con la quale appare spesso sui social e non solo. Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che il giovane uscirà con Giulia nei prossimi giorni per ben due volte e non solo.

DA MODELLO AD ATTORE PASSANDO DA GIULIA?

Sarà Giulia Cavaglià a chiedere a Flavio Barattucci di uscire una terza volta ma solo perché convinta che la sua amicizia con Valentina Galli vada ben oltre l’uscire insieme a bere qualcosa in comitiva e che ci sia qualcosa di più etichettandola addirittura come una “tro*bamica”, cosa risponderà il corteggiatore a quel punto? Per chi non lo conoscesse ancora il giovane corteggiatore di Giulia ha 29 anni, è alto 190 cm ed è nato a Pescara. In un primo momento ha intrapreso la carriera di agente immobiliare per poi tentare quella di modello e di protagonista nel mondo dello spettacolo ma al momento niente è servito a molto, che sia proprio l’esperienza a Uomini e donne a cambiare la vita di colui che che nel 2013 è stato addirittura Mister Italia? La sua aspirazione è quella di fare l’attore e forse proprio per questo Giulia ha dei dubbi su di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA