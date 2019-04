Francesca Fagnani, compagna Enrico Mentana/ “Sto con una donna che amo”

Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana? Reduce dalla separazione nel 2013 con Michela Rocco di Torrepadula, miss Italia 1987 sposata nel 2002, il direttore del Tg La7 ha ritrovato l’amore con la collega classe 1978: originaria di Roma, la Fagnani ha iniziato la sua carriera televisiva con il programma Ballarò, proseguita al fianco di Michele Santoro e culminata con la trasmissione Belve, molto seguita su Nove. Una love story iniziata nel 2013 e che procede a gonfie vele, come raccontato dalla diretta interessata ai microfoni di Oggi: «Io ed Enrico stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga. Ma non è che io sappia bene cosa sia il romanticismo: non ho mai festeggiato un San Valentino, un anniversario… I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano. Ma sono cose che non mi interessano».

FRANCESCA FAGNANI, CHI E' LA COMPAGNA DI ENRICO MENTANA

«Posso dire che sto con una donna che amo», così Enrico Mentana aveva commentato la sua nuova storia d’amore, senza fornire indizi sulla donna del suo cuore. Francesca Fagnani ha parlato senza remore del suo rapporto con l’ex volto del Tg1 e del Tg5, descrivendo anche alcune peculiarità che li lega: «Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Per dire, se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui».

