Francesco Chiofalo è innamorato, l’ex di Temptation Island è tornato a sorridere dopo il tumore e la terribile vicenda che l’ha riguardato. Su Instagram, alcuni giorni fa, Francesco ha specificato su Instagram: “Penso di essermi innamorato“. Inoltre ha voluto specificare che la persona a cui si sta avvicinando è un personaggio conosciuto, anche se per il momento non ha voluto svelare la sua identità. È così che sui social network subito si sono sparse le ipotesi con tantissimi che hanno azzardato un nome per cercare di capire chi è. Di certo Francesco Chiofalo era un personaggio molto seguito anche in passato, ma da quando è stato vittima di un tumore il pubblico ha dimostrato grande affetto e sensibilità nei suoi confronti. Dal canto suo il ragazzo ha dimostrato riconoscenza verso i suoi fan che gli ha dato grande forza per cercare di superare una situazione veramente complessa.

Francesco Chiofalo innamorato: Dopo il tumore l’ex di Temptation Island sorride

Francesco Chiofalo torna a parlare e svela di essere innamorato. Di recente ha deciso di tenere vivo il rapporto con i suoi follower, rispondendo sulle stories di Instagram a una sorta di gioco a domanda. Tra le tante è arrivata anche quella sul fatto se sia fidanzato o meno e lui ha risposto senza peli sulla lingua: “Qualche settimana fa mi avete fatto questa stessa identica domanda. Avevo risposto di essere single, però diciamo che a oggi le cose sono cambiate un pochino. Ecco, penso di essermi innamorato. Lei è un personaggio pubblico piuttosto conosciuto. Penso che molti di voi che stanno guardando il video la seguono anche su Instagram. Però abbiamo deciso di tenere un attimino la cosa per noi. Non vogliamo renderla pubblica a tutti“. Staremo a vedere quando ne sapremo qualcosa di più.

