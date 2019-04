Gaetano Arena e Martina Nasoni nuova coppia?/ Ambra: “c’è del tenero” (GF 16)

Getano Arena e Martina Nasoni formano una nuova coppia? Al Grande Fratello 2019 c’è già aria di primavera e il feeling tra i concorrenti aumenta sempre di più. Nonostante siano passati pochi giorni dall’ingresso, infatti, tra gli uomini e le donne della casa stanno nascendo le prima simpatie. Dopo il presunto firt tra Mila Suarez e Gennaro Lillio, sempre più vicini, non è passato inosservato l’interesse che Gaetano, il latin lover della casa, nutre per Martina Nasoni. A confermare tutto è stato lo stesso playboy che, entrato con la fama da conquistatore a cui basta una piccola mossa per far cadere ai suoi piedi le ragazze, ha ammesso di nutrire un interesse speciale con Martina, la ragazza con il cuore di latta che ha ispirato la canzone che Irama ha portato a Sanremo 2019. A notare tutto è stata la professoressa della casa. Ambra, infatti, guardando il modo di fare di Gaetano ha dichiarato: “Ho capito che c’è del tenero, c’è odore di primavera nell’aria. Si è capito che Gaetano ha un interesse speciale”.

GAETANO ARENA E MARTINA NASONI NUOVA COPPIA? LUI AMMETTE: “MI PIACE”

Gaetano Arena non nasconde l’interesse che nutre per la giovane Martina Nasoni. Il playboy del Grande Fratello 2019 che ha già conquistato la simpatia del pubblico punta ad entrare nelle grazie della ragazza dal cuore di latta. Senza giri di parole, infatti, ha ammesso di nutrire un interesse speciale per lei, consapevole, però, che per conquistarla dovrà cambiare il suo approccio. “Ha scoperto quello che doveva scoprire, cioè che ho notato lei. Vediamo come va. Si è imbarazzata un pochino, vediamo, vediamo. È una brava ragazza, userò altre tattiche, userò un altro tipo di approccio. Non è il classico tipo da ‘Ciao, come stai'”, ha detto Gaetano, ma l’interesse è ricambiato? A quanto pare sì. “Gaetano è una delle persone più particolari e interessanti che mi è mai capitato di conoscere…”, ha spiegato Martina. La coppia, dunque, diventerà presto ufficiale?

