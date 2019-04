A Ciao Darwin 2019 è il momento del Genodrome dove si sfidano i concorrenti di stasera cioè Belli vs Brutti. Vittoria schiacciante dei primi che completano il percorso e riescono ad avere 120 punti a 0 rispetto ai loro avversari. Come sempre ci sono grandi risate e la possibilità di divertirsi con una delle prime classiche prove del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il conduttore come sempre è protagonista della telecronaca con battute e momenti di grande comicità. I concorrenti che sono scesi in campo hanno dovuto affrontare prima una ripida salita poi una discesa in acqua. Di fronte alla loro strada hanno trovato dei nuotatori ingombranti, quattro giganti che si frappongono con delle enormi ciambelle. Paolo indugia sul fatto che alcune concorrenti possano rimanere addirittura incinta durante il viaggio, scatenando le risate del pubblico presente e anche degli altri che sono rimasti in studio. I belli se la cavano poi con ampio merito sui rulli, bravi a correre in progressione dimostrando anche una discreta agilità.

Genodrome, Belli vs Brutti, Video: risate e cadute, ma chi vincerà? (Ciao Darwin)

Al Genodrome di Ciao Darwin 2019 dopo i Belli è il momento dei Brutti. Questi partono dopo aver visto grandissime prove da parte dei loro avversari. C’è da ricordare però che questa trasmissione non premia di fatto chi riesce a vincere le prove, ma piuttosto chi è in grado di riscuotere maggior successo seguendo il gusto del pubblico presente in studio. Di certo la prova dei brutti, alcuni dei quali con qualche chilo in più, risulta essere più complicata e con qualche imprevisto dettato da una condizione fisica piuttosto approssimativa. Di certo però i Brutti hanno dimostrato maggiore simpatia e ironia anche in come hanno preso la prova. Alla fine però non riescono nemmeno a terminare la prova e sono costretti a un’epocale sconfitta contro una squadra nettamente più forte.

