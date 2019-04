Giada Ciaiola/ E Veronica Lepri: “Vicine per questioni di cuore” (Ciao Darwin 8)

Dall’unione in pista a quella di cuore: Giada Ciaiola è molto unita a tutte le sue colleghe di Ciao Darwin 8. Lo sottolinea ancora una volta in uno degli ultimi post, a distanza di pochi giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata. Una di quelle che rimarrà nella storia anche per i balletti che i professionisti della danza ci hanno regalato anche questa volta. “Vicine per questioni di cuore se così si può dire“, scrive la ballerina sul proprio profilo Instagram. Nella foto un primo piano al fianco delle colleghe, fra cui possiamo notare con certezza Veronica Lepri. Sarà stato forse l’effetto delle luci e delle ombre, ma quest’immagine in particolare mette ancora di più in mostra il fisico perfetto di Giada. Pelle liscia e tirata, gambe tornite ed un braccio in cui nervi e muscolatura vengono messi ancora più in risalto. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola. “Ti voglio bene frascica del mio cuore“, risponde fra i commenti la Lepri.

Giada Ciaiola, il pubblico di Ciao Darwin 8 apprezza le coreografie

Le due ballerine hanno conquistato il popolo del web: “Ammettendo che le altre tue colleghe sono stupende ma tu e Veronica siete le mie preferite perché siete splendide” e “Siete Bellissime e altrettanto formidabili entrambi”, sono alcuni dei commenti dedicati a Giada Ciaiola e Veronica Lepri. Sono tanti i fan di Ciao Darwin 8 che hanno apprezzato la coreografia sulle note di Pensiero stupendo e l’affiatamento del corpo di ballo: “A mio parere il miglior corpo di ballo degli ultimi anni. E le coreografie sono spettacolari!” e “È stato un bellissimo balletto con un ottima coreografia … voi , ovviamente, stupende e professionali”, hanno scritto due utenti su Instagram.

