Giada Farano/ Video, la ballerina incanta: “Impara a darti tempo…” (Ciao Darwin 8)

Indimenticabile Giada Farano nell’ultima puntata di Ciao Darwin 8. E non solo perché la ballerina è riuscita a contribuire a far sì che il programma incassasse un nuovo boom di ascolti. “4.705.000 volte grazie“, scrive infatti a tutti i follower che la seguono su Instagram, anche se il motivo è anche un altro. La foto che ha scelto per il suo post si rifà infatti ad una delle coreografie più spettacolari di quest’edizione, Pensiero Stupendo. In onore della celebre canzone di Patty Pravo, Giada e le colleghe del corpo di ballo hanno offerto ai fan uno spettacolo senza pari. Un costume di scena particolare quello che le vediamo indossare nella pic: seducente e al di fuori dei confini del lecito allo stesso tempo. Top fasciante e diversi nastri in stoffa che le avvolgono il corpo, fino a fare un giro sul collo. Segno di controllo subito ed ottenuto, il cuore della coreografia. “Quando balli tu c’è da rimanere a bocca aperta“, commenta un fan. Ed ancora una volta spunta un commento a caldo di Gracia de Torres Vargas, che si limita a sottolineare la bellezza della ballerina. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano.

Giada Farano, “Sensualità a corte”

Protagonista indiscussa del corpo di ballo di Ciao Darwin 8, Giada Farano conferma con la precedente puntata tutta la sua bravura. Non è un caso infatti se la ritroviamo ai lati della pista durante la coreografia principale, mentre Alina Shanchez si muove sullo sfondo. Precisa, puntuale ed emotiva la ballerina, che per condividere il proprio entusiasmo per la performance non manca di citare una delle frasi della canzone Pensiero Stupendo. “Sensualità a corte“, scrive uno dei fan sui social. Non c’è niente da dire su Giada e sull’energia che riesce a trasmettere ad ogni esibizione e ancora di più in questa, dove co-protagonista, ottiene uno spazio tutto per sé. E poi sveglia presto in una Roma ancora assonnata per la ballerina, che non dimentica ancora la splendida coreografia della settimana scorsa. Lo dimostra lo sfondo scelto per una delle sue Stories di Instagram, prima di riprendersi con le colleghe in alcuni momenti precedenti alle prove. Pensiero della sera di Giada: “Impara a darti tempo“. Clicca qui per guardare il video di Giada Farano.

