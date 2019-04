Giulia Cavaglià e Angela Nasti, lite in studio/ Uomini e Donne, video: “sciacquati..”

Scintille a Uomini e Donne tra Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Dopo la prima parte dedicata al trono di Andrea Zelletta alle prese con i malumori delle sue corteggiatrici, in primis di Muriel Bassi e Klaudia, la settimana della trasmissione di Maria De Fiippi si conclude con l’ultima parte del trono classico dedicata alle due troniste. Il percorso di Angela Nasti e Giulia Cavaglià continua e tra le due non corre buon sangue. Estremamente diverse l’una dall’altra, dopo aver messo gli occhi entrambe su Luca e Manuel con il primo che ha scelto di corteggiare Angela e il secondo che si è dichiarato per l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, Angela e Giuia non riescono proprio ad andare d’accordo e oggi tireranno fuori tutta l’antipatia che nutrono l’una nei confronti dell’altra.

Giulia Cavaglià e Angela Nasti: “sciacquati la bocca quando parli di me”

Giulia Cavaglià, schietta e sincera, non accetta di sentire parlare male di altri in loro assenza. In particolare, la tronista si scaglia contro Angela Nasti, rea di parare alle spalle e soprattutto di continuare a lanciarle frecciatine in studio. “Lei mi lancia sempre degli assist pazzeschi. A me, di sparare sulla croce rossa, visto che si massacra già da sola, non mi va”, esplode Giulia non nascondendo il suo nervosismo nei confronti della coega. Angela, da parte sua, riesce a mantenere la calma rispondendo comunque a tono. “Sciacquati la bocca quando parli di me”, sbotta poi la tronista napoletana. La rivalità tra le due troniste continua con il pubblico che comincia a schierarsi. Al momento, il percorso di Giulia sembra sia quello più apprezzato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sta facendo conoscere sotto diversi aspetti facendo ricredere anche coloro che, dopo aver visto il suo percorso da corteggiatrice, temevano di assistere ad un trono privo di emozioni.





