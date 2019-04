Giulia Spalletta/ Per i fan la ballerina è meglio di Belen Rodriguez (Ciao Darwin 8)

Giulia Spalletta è riuscita a catturare lo sguardo degli spettatori anche nella puntata di Ciao Darwin 8 della settimana scorsa. Merito di una delle nuove coreografie del programma, che di certo entrerà nella storia dell’edizione di quest’anno. La ballerina professionista condivide sui social una delle immagini legate al ballo, in cui la vediamo su un letto matrimoniale al fianco di Naomi Mele e Marco Pipani, i due colleghi. Intrigo, passione, seduzione e molto altro in questa nuova incursione del corpo di ballo nella pista dello show. Pensiero Stupendo di Patty Pravo come sottofondo ed in perfetto contrasto con le immagini forte ideate dal coreografo. “Altro che Belen“, scrive qualche ammiratore sottolineando come Giulia supererebbe in bellezza anche la nota conduttrice argentina. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta. Non è stato l’unico momento tra l’altro in cui abbiamo potuto ammirare la ballerina in tutta la sua professionalità. Indimenticabile anche il suo arrivo in pista con una particolare divisa da poliziotta. Ovviamente armata fino ai denti.

Giulia Spalletta tra le braccia del fidanzato, nonostante Darwin 8…

Nonostante l’esperienza a Ciao Darwin 8 la stia rendendo famosa agli occhi del pubblico italiano, Giulia Spalletta non smette di essere quella ragazza semplice in grado di conquistare i fan proprio grazie a questo lato del suo carattere. La vediamo nelle Stories di Instagram in un momento particolare della sua quotidianità, legato tra l’altro ad un evento fortuito. A quanto pare Giulia è riuscita a non sostare a lungo sotto la pensilina, in attesa di un secondo autobus che l’aspettasse a destinazione. “Ma è tutto vero?“, si chiede sorpresa di come il tempo abbia giocato a suo vantaggio. E subito dopo la vediamo in compagnia dell’immancabile Marco Pipani, che però smette di cantare non appena si accorge che l’amica e collega sta riprendendo tutto. E per concludere la serata in bellezza, un momento romantico con il fidanzato Marco Belluco, che la bacia teneramente sul volto.

