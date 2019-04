Giulio Raselli, lite con Giulia Cavaglià/ Uomini e donne: “Sei proprio ridicolo!”

Torna il trono classico e torna la puntata dedicata ai giovani del trono classico ma, soprattutto, delle due troniste. Angela Nastie Claudia Cavaglià non solo avranno modo di litigare tra di loro ma quest’ultima, in particolare, avrà ancora qualcosa da ridire contro Giulio Raselli. Il corteggiatore continua a tirare fuori il peggio dalla tronista e ancora una volta il pomo della discordia sarà Manuel. Il legame che il corteggiatore è riuscito a costruire con la tronista è davvero passionale e molto, molto, avanti rispetto ad altri ragazzi presenti nel programma ma questo non preoccupa Giulio Raselli convinto che le cose non siano come sembra. Proprio lui oggi continuerà a ribadire che non vede questa attrazione e questa intimità tra i due e sarà questo suo modo di dire e di voler insinuare il dubbio a mandare in basta la tronista.

GIULIA CONTO GIULIO: “SEI PROPRIO RIDICOLO”

A rivelare quello che succederà oggi in puntata è il video anticipazioni di Uomini e donne che potete vedere cliccando qui. Nel video si vede che Giulio discute animatamente con Giulia Cavaglià che gli da del ridicolo: “Sei proprio ridicolo, come fai a dire che non si vedono le emozioni con Manuel comprati un paio di occhiali oggettivamente”. Lui ribatte al grido di “ridicolo a chi? Ma stai zitta” e questo non fa altro che peggiorare le cose visto che la tronista risponde ancora più inviperita: “Nella vita, te lo do proprio come consiglio, non gli dici di certo stai zitta”. Gli applausi del pubblico non mancano ma i fan a casa si chiedono, come mai Giulia continua a tenere Giulio in studio se prova tutto questo con Manuel e lui è sempre oggetto di liti e di scontri? Avremo la risposta solo nelle prossime settimane.

