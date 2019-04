GOMORRA 4/ Anticipazioni del 12 aprile 2019: Mickey cederà al ricatto del padre?

GOMORRA 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 12 aprile 2019, verranno trasmessi due nuovi episodi della serie tv Gomorra 4 in prima visione assoluta. Saranno il quinto ed il sesto e prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Patrizia continua a tenere in pugno gli affari a Secondigliano, osannata dai cittadini quasi come una regina. Viene però avvisata che due ragazzini hanno rapinato un bordello in centro, ma Patrizia sceglie di non intervenire di persona. Anche se prima di lasciarli andare ricorda ad entrambi che non potranno rimanere ragazzini per sempre. La donna raggiunge poi Bologna per ritagliarsi uno spazio tutto suo, un lussuoso soggiorno in hotel. Intanto, Mickey raggiunge il Nord Italia per acquistare una discarica grazie al fallimento in corso del precedente proprietario. Il figlio di Don Gerlando raggiungerà poi Patrizia nella suite. I due ragazzini invece vengono presi di mira dagli uomini d Enzo, che preferisce però rispedirli nel territorio di Patrizia. Informata dei fatti, la donna deciderà di eliminarli senza troppi dubbi. Quella sera, la donna cercherà un nuovo contatto con il fratello, ma Alessio farà finta di non conoscerla.

Genny ha scelto di andare in trasferta a Londra con Alberto e Azzurra, per concludere finalmente quell’affare che gli permetterà di chiudere le porte con il passato. Alberto gli parlerà anche di un altro affare, legato ad una certa Leena che a sua voltà è in società con Patrick, che definisce come un genio della finanza. L’uomo afferma inoltre di avere per le mani la possibilità di acquistare la quota di maggioranza di una società rinomata, alla ricerca di fondi. Così propone a Genny di fare l’acquisto, cosa che rientra nei suoi piani. L’ex boss dei Savastano non ci pensa due volte a depositare i lingotti, ma appena il giorno dopo emerge un imprevisto. L’amministrazione dell’azienda infatti non tollerano l’offerta di Genny, ma sembra che Patrick sia riuscito in qualche modo a sistemare le cose. Anche se inizialmente sembra tutto reale, in seguito Alberto scoprirà grazie a Michele che manca un documento importante. Leena inoltre si negherà al telefono e sarà ovvio concludere che la donna e Patrick hanno cercato di fregare Genny. I due però verranno uccisi all’istante e Genny dovrà sbarazzarsi dei due cadaveri, ma solo dopo aver imposto a Leena di restituirgli i lingotti entro un giorno e mezzo.

GOMORRA, ANTICIPAZIONI DEL 12 APRILE 2019

EPISODIO 5 – Don Gerlando non accetta che il figlio e Patrizia abbiano una relazione, anche se i due sembrano sempre più affiatati. Il boss infatti vuole che il suo erede al trono abbia al suo fianco una donna disposta a stare al suo posto e non una come Patrizia, che ha dimostrato in mille occasioni di essere imprevedibile quanto spietata. Don Gerlando però fermerà ogni discorso quando scoprirà che qualcuno potrebbe averlo tradito: la polizia lo sta intercettando. Ancora una volte il possibile equilibrio fra i clan sembra sul punto di vacillare: Genny verrà chiamato di nuovo in causa.

EPISODIO 6 – Nicola è sotto accusa: tanti credono che sia stato lui a tradire i Levante. Patrizia però è incerta ed il suo fedele scagnozzo vuole assicurarsi che non lo creda colpevole. Decide quindi di scoprire da solo se esiste davvero una talpa fra loro e soprattutto chi ha architettato il piano. Patrizia invece ritornerà ancora una volta dal fratello, mentre Enzo è ormai spento. Come da quando è morto Ciro, del resto. Valerio è convinto che possa ancora riprendersi, ma Enzo è sicuro che non possa fidarsi più di nessuno. Intanto, Mickey trova il modo di affrontare il padre: non ha alcuna intenzione di lasciare Patrizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA