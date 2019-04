Grande Fratello 2019/ Mila Suarez nominata? Vignali: “gira sempre senza reggiseno”

NOMINATION GRANDE FRATELLO 2019: ECCO CHI RISCHIA

La seconda puntata del Grande Fratello 2019 si avvicina e nella casa del Grande Fratello 2019, i concorrenti cominciano a pensare alle nomination. Se gli uomini sono più tranquilli e si stanno godendo con serenità la prima settimana di permanenza nella casa più famosa d’Italia, tra le donne cominciano a nascere le prime antipatie. Valentina Vignali, durante un momento confidenziale con Jessica Mazzoli, comincia a parlare di nomination ipotizzando che il suo nome potrebbe essere quello di Mila Suarez nei confronti della quale non nutre molta simpatia. Dopo aver avuto un piccolo battibecco sul cibo, tra Valentina e Mila, il feeling non è nato e le parole della cestista non fanno altro che confermarlo. “Gira sempre senza reggiseno… non c’è bisogno!” – afferma un’infastidita Valentina riferendosi al seno che Mila Suarez ha mostrato regalando i primo topless della casa mentre Jessica sorridendo replica – “Anche io giro in reggiseno ma mai senza, che imbarazzo…”.

GRANDE FRATELLO 2019: MILA SUAREZ PIANGE PER ALEX BELLI

Mentre Valentina Vignali e Jessica Mazzoli pensano di nominarla, Mila Suarez, nel Camping Carmelita con Ambra e Daniele, continua a piengere per l’ex fidanzato Alex Belli. Nonostante il feeling immediato che ha avuto con Gennaro Lillio, infatti, Mila non è ancora riuscita a voltare pagina e, la permanenza nella casa del Grande Fratello 019 sta facendo riaffiorare tutto il suo dolore. “Non ho mai sofferto tanto come in questo periodo! Lui è un narciso, un uomo che recita! Il giorno prima amore ti amo e il giorno dopo niente!” – spiega Mila mentre Ambra cerca di rassicurarla – “Se una persona ha il coraggio di fare una cosa che tu non faresti mai, allora questo deve essere un indicatore che tu e questa persona non vi assomigliate. Tu devi capire che non hai perso niente, non ci devi stare così male” . La bella professoressa, poi, incuriosita da Mila, le chiede se darebbe una seconda possibilità all’ex fidanzato qualora lui dovesse bussare nuovamente alla sua porta, ma la Suarez ha le idee chiare: “Mai per quello che mi ha fatto! Per come si è comportato, non lo voglio nella mia vita!”, conclude.

