Il Signore degli anelli – La compagnia dell’anello/ Video, su Italia 1 il film

Il Signore degli anelli – La compagnia dell’anello andrà in onda su Italia 1 alle 23:45 di venerdì 12 aprile. Questo colossal fantasy del 2001, tratto dall’omonimo romanzo di Tolkien e diretto da Peter Jackson, è diventato un vero e proprio cult del genere per tutti gli appassionati. Tra gli attori principali Elijah Wood, Sir Ian McKellen (X-Men, grande interprete shakespeariano) , Viggo Mortensen (Captain Fantastic, Green Book), Orlando Bloom (Pirati dei Caraibi), Sean Bean (Game of Thrones), il compianto e indimenticato Sir Christopher Lee, Cate Blanchett (The Aviator, Blue Jasmine, Carol), Liv Tyler (The Leftlovers). Gli attori sopracitati e il resto del cast hanno lavorato insieme per parecchi anni nella realizzazione della trilogia. Al film ha lavorato anche il compositore Howard Shore (Il silenzio degli innocenti, Hugo Cabret), per la prima volta creatore di una colonna sonora per Peter Jackson.

Il Signore degli anelli La compagnia dell'anello, la trama del film

La storia de Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello si svolge nella Terra di Mezzo e inizia quando l’ormai anziano hobbit Bilbo Baggins, al compimento del suo centoundicesimo compleanno, decide di scomparire e lasciare la sua casa, lasciando tutte le sue proprietà a Frodo, il suo caro nipote. Alla festa però il mago Gandalf lo convince a lasciare a Frodo anche un suo particolare possedimento, un anello magico a cui l’hobbit pareva morbosamente legato. Questo altri non è che l’Unico Anello, forgiato da Sauron, l’Oscuro Signore, per controllare tutti i regni e i popoli della Terra di Mezzo. Per evitare che questo potere cada nelle mani sbagliate l’anello deve essere distrutto ma solo la lava del Monte Fato, dove venne forgiato, può portare a termine questa impresa. Gandalf vuole che Bilbo lo lasci a suo nipote proprio per questo, per creare una compagnia formata da nove rappresentati dei popoli liberi e partire verso una rischiosa missione per salvare le sorti del loro mondo. Così nasce la “compagnia” formata da quattro hobbit, tra cui Frodo eletto come portatore dell’anello, Pipino, Sam il suo amico e servitore e Merry, due uomini nella figura di Aragorr e Boromir, l’elfo Legolas, il nano Gimli e ovviamente Gandalf il grigio. Questo improbabile gruppo si ritroverà costretto ad affrontare numerosi pericoli e rischiare la propria vita pur di riuscire a raggiungere il Monte Fato e portare a termine la missione, incontrando nel loro percorso alleati ed amici, nemici e tante sfide.

