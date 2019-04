Ivana Icardi Vs Wanda Nara/ “Mauro è cambiato, io mi vergogno di dire che…” (GF 16)

Ivana Icardi ha promesso di non parlare del fratello Mauro Icardi ma sembra proprio che alla fine non ce l’ha fatto e non poteva essere altrimenti. Quando si entra nella casa del Grande Fratello non si può certo tirarsi indietro quando è il momento di fare confidenze e raccontare cose personali ed è per questo che Barbara d’Urso e i suoi hanno fatto un bel lavoro sul cast di questa edizione visto che tutti hanno collegamenti “vip” fuori dalla casa. E allora cosa è successo questa volta e cosa succederà nelle prossime settimane? Al centro della questione ci sono ancora le accuse che Ivana Icardi ha mosso a suo fratello e a Wanda Nara rea di usarlo come un bancomat e di averlo cambiato allontanandolo alla famiglia. La sorella del famoso calciatore dell’Inter ha iniziato ad alzare il velo sulla sua storia e, nonostante le premesse, alla fine ha rivelato qualche dettaglio in più nelle scorse ore parlando con gli altri ragazzi.

LE PAROLE DI IVANA ICARDI

In particolare, Ivana Icardi ha spesso parlato del suo rapporto con Mauro e proprio ieri, in confessionale, è tornata sull’argomento parlando di suo fratello e della sua compagna: “Lui dal momento che si è messo con lei è cambiato. Tutti lo vedono che per me è una sofferenza, è un dolore che ho nel cuore. Se non vuole, basta. Perché continuare così, alla fine mi vergogno un po’ perché è come chiedergli amore tutto il tempo. Se non vuole, non vuole”. A quanto pare lei è stufa di chiedere affetto al fratello ma Barbara d’Urso è pronta a compiere la sua nuova impresa proprio come è successo nella scorsa edizione con Bobby Solo e la figlia Veronica, riuscirà la conduttrice a far riavvicinare Ivana e Mauro? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

