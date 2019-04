Kingsman – Secret Service/ Video, su Rai 2 il film con Colin Firth (oggi 12 aprile)

“Kingsman – Secret Service” è un film di genere azione-commedia spionaggio in onda sulla rete Rai 2 in prima serata il prossimo venerdì 12 aprile 2019 alle ore 21.20. La trama del film è tratta dal fumetto “The Secret Service” nato dalla fantasia dello scrittore scozzese Mark Millar. La regia è di Matthew Vaughn, gli attori principali sono Colin Firth, Samuel L. Jackson, Sophie Cookson, Taron Egerton, Mark Strong e Michael Caine. Sicuramente è un film interessante da seguire per diversi motivi sia se si è insieme ad amici, sia se c’è voglia di impegnarsi in una visione leggermente più complessa del solito.

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Kingsman – Secret Service. Dopo aver assistito alla morte dell’amico Lee Unwin, l’agente Harry Hart (Colin Firth) consegna alla famiglia di Lee una medaglia d’onore sulla quale è inciso un numero a cui fare riferimento in caso di necessità. A distanza di anni il giovane Eggsy Unwin (Taron Egerton) viene arrestato per aver rubato un’auto, si ricorda della medaglia e chiama il numero inciso su di essa. Hart corre in suo aiuto, lo libera e gli parla della Kingsman, l’agenzia privata costituita da facoltosi che hanno perso gli eredi nel primo conflitto mondiale. I componenti di questa agenzia sono detti “Cavalieri della Tavola Rotonda” e Hart offre al giovane la possibilità di farne parte e prendere il posto dell’agente Lancillotto (Jack Arthur Davenport), ammazzato anni addietro. Molti ambiscono a questo ruolo ed Eggsy dovrà affrontare innumerevoli difficoltà. e prove selettive impegnative. Suo grande nemico sarà Richmond Valentine (Samuel L. Jackson:)che dopo una serie di scontri, riesce ad uccidere Hart, protettore del giovane Unwinn. A questo punto Eggsy vuole a tutti i costi vendicare l’amico; quindi si reca da re Artù ma si rende conto che anche questi è dalla parte di Valentine e, con uno stratagemma, lo uccide. Insieme a Roxy (Sophie Cookson) e al fidato Merlino (Mark Strong) mette a punto un piano per distruggere la base segreta di Valentine ed Eggsy, dopo una serie di peripezie, riesce ad impedire la distruzione della Terra e ad uccidere Valentine. Il giovane Unwinn, che ormai è parte integrante della Kingsman, torna a casa dalla madre e le comunica di avere finalmente un buon lavoro che permetterà loro di vivere insieme una vita nuova. Eggsy dovrà comunque vedersela con il suo patrigno prima di trovare un po’ di pace per sé e per la sua anziana madre.

