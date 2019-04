Laura Freddi/ Non è la Rai, Striscia poi il vuoto: la rinascita grazie a Ginevra

Da poco più di un anno a questa parte la vita di Laura Freddi è decisamente cambiata. Il 3 gennaio del 2018, infatti, è nata la piccola Ginevra. Una figlia arrivata tardi, quando l’ex di “Non è la Rai”, aveva 46 anni, ma che ha ovviamente riempito di gioia l’ex showgirl: «Essere mamma mi ha sconvolto la vita – aveva detto recentemente la Freddi a Vieni da Me, su Rai Uno – è stato come un film in bianco e nero senza il lieto fine che diventando a colori mi ha dato il lieto fine». La Freddi ha raccontato di essere più sensibile da quando è mamma, di avere il pianto più facile e di emozionarsi di più, forse anche perché è ancora vivo il ricordo del suo aborto spontaneo avvenuto una decina di anni fa, quando era ancora sposata con l’imprenditore Claudio Casavecchia. Un evento che segnò inesorabilmente la vita di coppia dei due e che si concluse con un divorzio: l’uomo voleva avere un figlio, voleva riprovarci, ma non la Freddi, rimasta scioccata da quel tragico evento. Le nozze durarono due anni, dal 2006 al 2008, poi nel 2013 l’ex velina conobbe Leonardo D’Amico, 45enne fisioterapista della nazionale maschile di beach volley.

LAURA FREDDI A LA VITA IN DIRETTA

Dopo l’esplosione di quel nuovo amore, la Freddi iniziò ad avvicinarsi nuovamente alla gravidanza, ma ogni tentativo non andò a buon fine, al punto che durante l’esperienza da inquilina del Grande Fratello del 2016, scoppiò in lacrime dicendo: «Avrei voluto avere un figlio, ora forse è tardi. I figli bisogna farli da giovani». Fortunatamente la Freddi non si diede per vinta e due anni dopo, grazie anche all’aiuto di un luminare nel campo della ginecologia, rimase incinta. A livello lavorativo, i grandi successi la Freddi li ha ottenuti soprattuto ad inizio carriera fra Non è la Rai, storico programma che ha lanciato, fra le tante, Ambra Angolini, passando per Striscia la notizia (velina assieme a Miriana Trevisan), il Festivalbar del 1995, il Quizzone, Buona Domenica, e Zelig nel 2003, l’ultimo grande show condotto dalla Freddi. Recentemente, oltre alla partecipazione al Gf Vip, ha recitato nello spettacolo teatrale Ricette d’amore, e ha partecipato all’edizione 2017 di Celebrity Bake Off su Real Time.

