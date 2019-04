Leo Gullotta a Vieni da me/ Annuncio in diretta: “che bello, sarò di nuovo zio”

Leo Gullotta, dopo aver aperto i cassetti della sua vita, torna a Vieni da me per ascoltare ciò che gli hanno da dire alcune persone importanti della sua vita. Si parte da Fioretta Mari che definisce l’attore “una delle persone più buone che abbia mai conosciuto” al punto da chiedersi come faccia ad essere sempre così buono. “Ci siamo conosciuti sul palcoscenico del Teatro Stabile di Catania e a lei auguro tutte le cose belle della vita” – spiega Leo Guotta che, rispondendo alla domanda di Fioretta Mari, torna indietro nel tempo ovvero alle sue origini. “Ho avuto la fortuna d’incontrare, sin da ragazzino, persone che mi hanno insegnato ad essere disponibile con gli atri perchè gli atri siamo anche noi”.

LEO GULLOTTA: “MIO PADRE MI HA INSEGNATO AD ESSERE UNA PERSONA PERBENE”

Una delle persone più importanti della vita di Leo Gullotta è stata suo padre. “Ho perso mio padre quando avevo 18 anni. Era più grande di mia madre di 20 anni. L’ha sposata quando mamma aveva solo 14 anni. Lei giocava a palla e poi la chiamavano per dare il latte a figlio. Si è fatto tutte e due le guerre e fortunatamente è tornato a casa” – ricorda l’attore. “Cosa ti ha lasciato?”, chiede Caterina Balivo. “Mi ha asciato il concetto di persona perbene che cerca di essere utile alla propria famigia perchè famiglia è dove c’è amore”, risponde. Si passa, poi, alla nipote Jessica, figlia di sua nipote, a cui è estremamente legato e che annuncia che diventerà presto nuovamente zio per il figlio che sta aspettando. “Che bello, auguri e figli maschi si dice in questi casi”, è l’augurio speciale di zio Leo Gullotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA