Lory Del Santo, ex di Gennaro Lillio/ Grande Fratello: “Nasconde i suoi segreti, ma…”

Gennaro Lillio è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 16, partito lo scorso lunedì sera con la prima puntata. Il napoletano di 27 anni, in passato è già divenuto famoso per via di un flirt con Lory Del Santo. La regista di The Lady, raggiunta da Spy, ha voluto raccontare dei dettagli sulla loro breve relazione. Il ragazzo si è già messo in evidenza a suon di bicipiti e, fin dalla sua apparizione in piscina, ha mostrato un fisico invidiabile. Del resto è personal trainer, proprietario di un centro fitness, e modello per Dolce&Gabbana. La breve relazione tra Gennaro e Lory risale al 2014. “Nel 2014 siamo stati insieme due mesi. – spiega Lory – Sono stata io a portarlo a Canale 5 per la prima volta. L’avevo messo tra il pubblico, ma Barbara d’Urso l’ha notato ed è rimasta molto colpita fin da subito”. Naturalmente la showgirl fa il tifo sfrenato per il personal trainer: “In questa fase iniziale mi è sembrato in forma e anche estroverso. Quando l’ho conosciuto io invece era un po’ timido e aveva paura delle telecamere”.

Lory Del Santo: “Ecco le qualità di Gennaro!”

Gennaro oltre ad avere un bel fisico, possiede anche altre qualità? “E’ un ragazzo molto educato. – continua Lory Del Santo raggiunta da Spy – Di base, se si lascia un po’ andare, è molto carino, poi è chiaro che ogni persona cela dei lati particolari del proprio carattere che non voglio svelare ora perché è troppo presto. Quello che posso dire è che ha un volto diverso dagli altri. Non ha il solito viso che puoi accumunare a un’altra persona: lui è lui. Lo trovo unico nella sua fisicità e nello sguardo. Era stato lui a cercami e mi aveva incuriosito subito”. Tra i concorrenti del Grande Fratello 16, la Del Santo confida di conoscere anche Michael Terlizzi: “sicuramente, anche lui, nasconde i suoi segreti”. La showgirl si definisce anche una scopritrice di talenti, da Pasquale Laricchia (“Abitava da me. L’avevo ospitato perché aveva un sogno. Io avevo fatto il possibile per dargli una mano”) a Sarah Altobello (è stata una delle protagoniste di The Lady). “Posso dire di avere un certo fiuto, e mi accorgo se un personaggio può divertire o interessare. Non mi faccio intrigare casualmente”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA