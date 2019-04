LUCA LAURENTI/ Video, la battuta sulla monnezza e quella mezza verità (Ciao Darwin 8)

Il successo di Ciao Darwin è dovuto, oltre a Paolo Bonolis, anche alla simpatia di Luca Laurenti. I due fanno oramai coppia fissa praticamente da sempre e anno dopo anno continuano a far divertire gli italiani. In Italia il trash funziona sempre, non c’è che dire, e i due romani continuano a dare al pubblico esattamente quello che vuole. Ciao Darwin è un format televisivo del sabato sera che prevede essenzialmente lo svago e la leggerezza, facendo dimenticare per un paio d’ore tutti i problemi da cui sono – purtroppo – attanagliati gli italiani. Luca Laurenti in questo è la spalla perfetta, come ha dimostrato anche sabato scorso, quando ha molto spesso rubato la scena allo stesso Bonolis con gags divertenti e sempre attuali. Ha fatto il verso al coreano Kim -Jong Un e ha anche svolto una non banale riflessione sui programmi televisivi e sulla ‘monnezza’. Non banale, appunto, perché dietro una semplice battuta si è nascosta in realtà una verità forse fin troppo evidente per rimanere nascosta. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

LUCA LAURENTI E LA ‘MONNEZZA’

Luca Laurenti durante l’ultima puntata di Ciao Darwin non le ha mandate certo a dire all’amico e compare Paolo Bonolis. Il cantante romano, che quando parla ha una stranissima voce nasale e quando canta invece è davvero intonato, si è lasciato andare a un diretto parallelo tra la ‘monnezza’ e i programmi televisivi che i due svolgono da anni. La frase del cantante romano è a dir poco eloquente e significativa: “Guarda che alla gente la monnezza piace, sennò tu stavi a casa, bello!“. La gag, studiata nei minimi dettagli, ha poi previsto la ‘risposta’ come da copione di Paolo Bonolis che, soffiandosi il naso, ha risposto: “Una critica feroce ed umiliante proprio a inizio puntata…” Insomma, una verità, peraltro fin troppo evidente da sempre, è stata finalmente rivelata dagli stessi protagonisti: Ciao Darwin è la culla del trash, del basso e del triviale. Ma come dice saggiamente Luca Laurenti, questo trash agli italiani piace e, infatti, gli ascolti continuano ad essere altissimi, venerdì dopo venerdì.

SUCCESSO SOCIAL

Il successo di Ciao Darwin non si estende solo ai meri dati auditel ma si espande anche all’ambito social. Per due personaggi come loro i social network (vedi Instagram o Facebook) non servono assolutamente per aumentare la loro visibilità ma, semmai, semplicemente per rafforzarla. Anzi, tra i due, l’unico che li usa con continuità è soltanto Luca Laurenti visto che Paolo Bonolis li usa assai di rado e, anzi, ha anche proibito a Sonia Bruganelli di postare foto assieme a lui. Il cantante romano si fa vivo spesso e volentieri su Instagram dove carica foto assieme all’amico, soprattutto inerenti a Ciao Darwin. L’ultima foto lo ritrae con la fascia di sindaco lungo l’addome e le orecchie a punta come i venusiani, sempre accanto al fidato amico. Inutile sottolineare quanto i commenti dei fans siano tutti a suo favore: la parola che maggiormente ricorre è ‘mitico’, seguita dai tanti ringraziamenti per le spassose risate che i due fanno fare agli italiani da tanti anni. Non c’è che dire: Luca Laurenti è davvero uno dei personaggi più amati della televisione italiana.

