Madre Natura, chi è/ Ciao Darwin 2019, Sara Vulinovic Zlatan per la 5a puntata?

SARA VULINOVIC ZLATAN, MADRE NATURA DELLA PUNTATA DI OGGI A CIAO DARWIN 2019?

Madre Natura non può mancare nella puntata di oggi di Ciao Darwin 2019 Belli vs Brutti. Chi è la donna che farà girare la testa ai telespettatori? La girandola di ipotesi è cominciata: nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi di un’altra modella croata. Dopo Ema Kovac, potrebbe toccare a Sara Vulinovic Zlatan. E questo vuol dire che il pubblico femminile dovrà aspettare ancora un po’ per l’esordio di Padre Natura. È SuperGuidaTv a lanciare l’indiscrezione su Sara Vulinovic Zlatan, mora, alta un metro e 76 centimentri e dalle curve mozzafiato. Se le voci fossero confermate, allora gli italiani si ritroverebbero ad ammirare un’altra Madre Natura fidanzata, visto che sul suo profilo Instagram appare in dolce compagnia. Da lì si scopre anche che ama l’Italia: ci sono infatti molte sue foto in giro per il nostro paese, da Firenze a Milano, fino a Roma. Al momento i suoi seguaci non sono molti, ma siamo certi che se dovesse davvero essere lei la Madre Natura di oggi di Ciao Darwin 8, allora il follower crescerebbero a dismisura, insieme ai like.

CHI È MADRE NATURA? I RUMORS

Uno dei punti forti di un programma come Ciao Darwin è certamente dato dal ruolo di Madre Natura. Solitamente il ruolo è rivestito da una modella di straordinaria bellezza, che vestita solamente di succinti bikini o perizomi, fa letteralmente saltare sulla sedia il popolo maschile italiano. La bellezza di madre natura è ovviamente più che variegata: capelli biondi o neri, rossi o castani, pelle chiara, chiarissima quasi albina o nera, mulatta. Insomma, non c’è alcuna distinzione di razza per quanto riguarda questo ruolo all’interno del programma televisivo targato Mediset di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’importante è che, ovviamente, questa ragazza sia bella come il sole, di una bellezza che superi la normalità. Nella quarta puntata il ruolo era stato preso da Cicelys Zelies, una modella cubana dal fisico imponente e dalla bellezza esotica. E’ molto probabile, quindi, che per questa quinta puntata di Ciao Darwin 2019 si opti per una bellezza più europea e tradizionale, magari una classica bionda come c’era stata nella prima puntata. Il condizionale è d’obbligo: purtroppo al momento ancora non si sa nulla al riguardo.

MADRE NATURA, LE MODELLE DELLE PRIME PUNTATE DI CIAO DARWIN 2019

Gli appassionati più accaniti di Ciao Darwin sapranno per certo che il ruolo di madre natura non è sempre stato così ‘variabile’. Anzi. Nelle prime due edizioni del programma (arrivato adesso alla ottava – Terre Desolate) la modella rimaneva sempre la stessa, riducendo, ovviamente, l’effetto sorpresa sul pubblico. Gradualmente le cose negli anni sono cambiate e, adesso, ogni puntata di Ciao Darwin prevede una nuova Madre natura. In questa ottava edizione ne sono già state cambiate la bellezza di quattro modelle, tutte, ovviamente, stupende. Nella prima puntata il ruolo era stato assegnato a una bellezza tradizionale di stampo nordico come quella di Ema Kovac. La ragazza, dopo la comparsata a Ciao Darwin aveva visto schizzare alle stelle il numero dei followers iscritti sul suo profilo Instagram. I numeri le rendono giustizia: 1,75 centimetri di altezza, occhi verdi, fisico bestiale e due occhi verdi meravigliosi. L’ottava edizione di Ciao Darwin, Terre desolate, non poteva aprirsi con una bellezza migliore.

Già nella seconda puntata di Ciao Darwin, Paolo Bonolis aveva fatto comprendere che il ventaglio di varietà al riguardo sarebbe stato notevole. Dopo una bellezza nordica e classica, ecco apparire Angelina Michelle, una conturbante rossa dal capello mosso e ondulato, che ricorda tanto una Fiorella Mannoia o Merida, la protagonista del film Disney ‘Ribelle’. Cepelli rossi e pelle chiarissima come il latte e un fascino straordinario hanno fatto poi il resto e con gli italiani è stato subito feeling a prima vista per questa bella francese. Per la terza puntata c’è stato una sorta di ritorno all’ordine con la sempre bella Vanja Josic. Bellezza classica quella della serba, con capelli castani e un fisico alto e slanciato, come da copione per qualsiasi modella che si rispetti. Anche Vanja non ha potuto che stupire per le sue forme aggraziate ed esteticamente valide. Dopo la già citata cubana della quarta puntata, dunque, la casistica prevederebbe un ritorno all’ordine, probabilmente con capelli neri, visto che ancora una modella del genere non si è vista.





