MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI SONO FIDANZATI?/ Avvistati insieme: ecco dove!

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono fidanzati? Fino a qualche ora fa questa domanda non avrebbe avuto alcun senso. D’altronde perché associare due esponenti di mondo all’apparenza così distanti come quello della politica e quello del cinema? Eppure sembra proprio che tra l’ex ministro del governo Renzi e l’attore sia scoccata la scintilla. I due, come riportato da La Repubblica, sono stati avvistati insieme al Salone del Mobile di Milano. Era stata proprio la politica toscana ad accrescere la curiosità attorno alla sua partecipazione all’evento. Parlando con l’organizzatore di uno degli eventi più ambiti del Fuori Salone di Milano, il party di Toilet Paper che aveva fatto seguito alla cena dell’artista Maurizio Cattelan in Triennale, la fedelissima aveva confidato:”Vengo con qualcuno”. E quel qualcuno non era né un’amica né un parente: era proprio Giulio Berruti.

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI SONO FIDANZATI?

Ora chiariamoci subito, per quanto non vi siano ancora conferme ufficiali al riguardo, l’eventuale fidanzamento tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti rappresenta un colpo basso bipartisan (per restare in ambito politico). Scontenti sono infatti sia le schiere di fan dell’attore protagonista di “Ritorno a Rivomborsa”, tanto quei maschietti che, al di là delle appartenenze politiche avevano fatto dell’ex ministro toscana un vero e proprio “sogno proibito”. Fatto sta che la Boschi, sottolinea La Repubblica, abbia mostrato in questo evento pubblico il suo lato più rock: abito nero e giubbino di pelle, quasi un modo per scrollarsi di dosso l’immagine da “brava ragazza” che difficilmente sembra conciliarsi col profilo di un “bello e maledetto” come Berrutti. I due, a quanto pare, all’evento sono stati inseparabili. La giornalista del settimanale Grazia, Annalia Venezia, su Twitter ha scritto: “Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti. Ma tipo lei che lo guardava pazza d’amore. Per me la settimana del mobile può finire qui”.

